Alhaurín el Grande wirbt für den Tourismus: QR-Codes, Audioguides und neue Beschilderung

Alhaurín el Grande hat einen entscheidenden Schritt zur Modernisierung seines touristischen Angebots unternommen, indem es eine umfassende Renovierung der Beschilderung und die Integration digitaler Hilfsmittel durchführte, um die Erfahrungen der Besucher der Gemeinde zu verbessern. Die vom Fremdenverkehrsamt geförderte Initiative beinhaltet eine gründliche Aktualisierung der Art und Weise, wie das lokale Kulturerbe präsentiert und interpretiert wird, und setzt dabei auf barrierefreie Formate, interaktive Ressourcen und mehrsprachige Inhalte, die sowohl für Touristen als auch für Einheimische konzipiert sind.

Wie die Stadträtin für Tourismus, Susana García, erläuterte, besteht eine der Hauptachsen dieser Aktion in der Aufstellung neuer Informationstafeln an verschiedenen interessanten Punkten der Gemeinde. Diese Elemente enthalten nun QR-Codes, die es ermöglichen, mit dem Mobiltelefon «schnell und einfach» auf erweiterte Informationen zuzugreifen, die die Orientierung in der Umgebung erleichtern und relevante Informationen über die Geschichte, die Kultur oder die Besonderheiten der einzelnen Enklaven liefern. Ziel sei es, so García, den Besuch intuitiver zu gestalten und jedem Nutzer die Möglichkeit zu geben, sich je nach seinen Interessen mit den Inhalten zu beschäftigen.

Zusätzlich zu dieser Erneuerung der Beschilderung wurde eine 12 km lange Audioguide-Route eingeführt, die als eines der herausragenden Merkmale des neuen Tourismuskonzepts gilt. Die Audioguides, die in mehreren Sprachen verfügbar sind, verbinden symbolträchtige Orte in Alhaurín el Grande und ermöglichen es, sie ohne Fahrpläne oder persönliche Begleitung zu besuchen, und bietet detaillierte Informationen entlang der Strecke.

Das Layout

Die Route umfasst so repräsentative Orte wie das historische Viertel, das Museum des Hauses Antonio Gala La Baltasara und verschiedene ländliche Ecken und Wege in den Bergen, was das Erlebnis zu einer abwechslungsreichen Route macht, die städtisches Erbe und Naturlandschaften miteinander verbindet. Die Nutzer können der Route auch in ihrem eigenen Tempo folgen, an den Punkten anhalten, die sie am interessantesten finden, und zu der Route zurückkehren, wann immer sie es wünschen - eine Flexibilität, die nach Ansicht der Stadtverwaltung der aktuellen Nachfrage nach einem autonomeren und individuelleren Tourismus entspricht.

Alhaurín el Grande setzt auf einen autonomen und individuellen Tourismus, der Tradition und Moderne für den Besucher verbindet.

Dieses Maßnahmenpaket ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Modernisierung und Digitalisierung des lokalen Tourismus, das der Stadtrat mit dem Ziel entwickelt hat, zugänglichere und bereichernde Alternativen anzubieten. Die Strategie setzt auf technologische Instrumente, die es ermöglichen, die Art und Weise, wie touristische Informationen präsentiert werden, zu aktualisieren und dynamischere Formate und ergänzende Ressourcen einzubeziehen, die den Besuch vollständiger machen.

Darüber hinaus möchte das Rathaus die Positionierung der Gemeinde auf der Landkarte der Provinz verbessern und ihre Identität als Reiseziel, das Tradition und Moderne verbindet, stärken. Die neuen Maßnahmen zielen darauf ab, ein Besucherprofil anzusprechen, das Autonomie, klare Informationen und die Möglichkeit, ein Gebiet in Freiheit zu erkunden, schätzt, ohne dabei auf eine gründliche Kenntnis seiner Geschichte und seines Erbes zu verzichten.

Die Umsetzung dieser Verbesserungen wird hier nicht aufhören. Die Abteilung für Tourismus hat angekündigt, dass der Prozess der Aktualisierung der Beschilderung in den kommenden Monaten fortgesetzt wird, mit dem Ziel, die bereits vorhandenen Ressourcen weiter auszubauen und zu verbessern. Der Rat ist der Ansicht, dass das Engagement für einen digitaleren, zugänglicheren und nachhaltigeren Tourismus nicht nur die Erfahrungen der Besucher der Gemeinde bereichern wird, sondern auch den Einwohnern selbst neue Möglichkeiten bietet, ihre Umgebung neu zu entdecken.