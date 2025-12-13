Ehemalige Bürgermeisterin von Benaoján wurde 2006 von einem Beamten der Guardia Civil vergewaltigt

Antonio M. Romero Benaoján Samstag, 13. Dezember 2025 Teilen

Soraya García Mesa, die von 2007 bis 2009 und von 2015 bis 2023 Bürgermeisterin von Benaoján in der Serranía de Ronda war, hat enthüllt, dass sie vor 19 Jahren von einem Beamten der Guardia Civil vergewaltigt wurde. Diese Enthüllungen machte das derzeitige Mitglied des PSOE-Provinzvorstands als Sekretärin für Unternehmertum und soziale Innovation am Donnerstag während ihrer Teilnahme an der Sendung «La tertulia de mujeres» auf COPE Málaga - wo sie regelmäßig mitwirkt - im Rahmen einer Debatte über Fälle von sexueller Belästigung, in die Politiker in Spanien verwickelt sind, darunter die Klage eines PSOE-Mitglieds gegen den Stadtrat und sozialistischen Provinzabgeordneten Antonio Navarro.

García Mesa bestätigte dieser Zeitung den Sachverhalt und erklärte, dass sie es «sehr bedauert» habe, den sexuellen Angreifer damals nicht angezeigt zu haben. Dieser sei vor Jahren aus der Guardia Civil entlassen worden und engagiere sich in der Politik, zunächst als Mitglied von Vox in Ronda und derzeit als Mitglied einer anderen Partei, die sie nicht näher benennen wolle, obwohl sie sagte, dass «es nicht die PP ist». Die Sozialistenführerin prüft nun mit ihren Anwälten rechtliche Schritte gegen diesen Mann.

Die Vorfälle gehen auf Ende 2006 zurück, Monate bevor sie zum ersten Mal die PSOE-Liste anführte und zur Bürgermeisterin von Benaoján gewählt wurde. Nach Angaben der ehemaligen Bürgermeisterin und jetzigen Gemeinderätin konnte sie sich nicht vorstellen, dass «eine Person, die mich eigentlich verteidigen sollte, mir so etwas antun würde», und das auch noch in einem Umfeld, in dem sie sich eigentlich sicher fühlen sollte.

«Ich habe mir 50.000 Mal durch den Kopf gehen lassen, was ich falsch gemacht habe, dass mir das passiert ist», erklärte sie und fügte hinzu, dass die einzige Person, die den Ernst des Geschehens in diesem Moment erkannte, ihre Mutter war, die sich zusammen mit anderen Personen am Ort des Geschehens befand.

Keine Anzeige aus Angst vor der öffentlichen Bloßstellung

Zu den Gründen, die sie damals veranlasst haben, keine Anzeige zu erstatten, erklärte Soraya García Mesa, dass sie dies nicht getan habe, weil «ich mich nicht getraut habe», aus Angst vor der «öffentlichen Bloßstellung», die ihre Familie und ihr Umfeld erleiden würden, und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Verurteilung. «Ich konnte es ertragen», sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass sie «Angst» hatte, weil ihr Angreifer aufgrund seines Berufs bewaffnet war «und da er das getan hat, was er mir angetan hat, war er offenbar zu allem bereit». Nach dem Vorfall habe er versucht, sie zu schickanieren und Druk ausgeübt, dass sie nichts erzähle.

Erst zwei Jahre nach den Ereignissen machte eine Person, die sie nach den Geschehnissen fragte, die staatlichen Sicherheitskräfte und die Guardia Civil auf den Sachverhalt aufmerksam und es wurde eine interne Untersuchung eingeleitet. García Mesa erklärte, dass sie während dieser Untersuchung mit einem forensischen Psychologen zusammentraf, um den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage zu überprüfen, und dass «das, was ich gesagt hatte, bestätigt wurde». Außerdem, so fügte sie hinzu, «wurde bestätigt», dass es weitere Opfer gab.

«Der Mann wurde aus der Guardia Civil entlassen, aber nicht wegen dieser Vorfälle, sondern weil man ihm einen würdigen Abgang verschafft hat, damit es nicht bekannt wird», klagte die sozialistische Politikerin, die zugab, dass sie sich seit drei Jahren in psychologischer Behandlung befindet, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Angreifer in der Serranía de Ronda politisch aktiv war.

Soraya García Mesa wollte die Identität dieses Mannes nicht preisgeben. «Ich nenne seinen Namen nicht, nicht weil mir der Mut fehlt, sondern weil diese Person eine Familie hat, eine Ex-Frau und Töchter, und ich will nicht, dass seine Familie für etwas leidet, was sie nicht zu leiden hat. Ich behalte es für mich, um diese Menschen zu schützen», betonte sie und ermutigte gleichzeitig Frauen, die das gleiche Schicksal wie sie erlitten haben, den Vorfall zu melden.

Auf die Frage nach diesem Fall erklärten die befragten Vertreter der Guardia Civil, dass sie angesichts der verstrichenen Zeit keine Kenntnis davon hätten.