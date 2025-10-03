Hotel in Antequera wird zu einem Aufnahmezentrum für Migranten

Antonio J. Guerrero Antequera Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Das Hotel Las Pedrizas in Antequera beherbergt seit Kurzem mehr als 50 Immigranten. Unterstützt werden die Männer von Engloba, einer Organisation, die Programme der spanischen Regierung zur Integration von Migranten umsetzt.

Laut Engloba handelt sich um «Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft», wobei Migranten aus Mali und Senegal am stärksten vertreten seien. Keine Auskunft gab es, ob die größtenteils jungen Männer Antequera als Zwischenstation sehen oder eine dauerhafte Integration in der Stadt anstreben.

Vor neun Jahren hatte Antequera bereits ein Flüchtlingszentrum im ehemaligen Kloster Santa Eufemia eingerichtet. Weiterhin gibt es Stiftungen wie Prolibertas und Málaga Acoge, die Einwanderer auf ihrem Weg in die Integration beraten und ihnen bei ihrer Zukunftsplanung helfen.

Migranten ins Hinterland

An der Küste hatte der Stadtrat von Torrox erst vor einigen Tagen einen Antrag angenommen, in dem die Regierung auffordert wird, «die Aufnahmepolitik neu auszurichten, eine ausgewogene territoriale Verteilung zu gewährleisten und die Konzentration in den touristischen Gemeinden zu vermeiden».