Ein Teil der beschlagnahmten Drogen. SUR
Drogenschmuggel

Gefängnis von Archidona erwischt 'Bodypacker' mit Anabolika, Kokain und Crack - bisher größter Drogenfund

Mann wurde nach einem Freigang einer Röntgenuntersuchung unterzogen - Gefängnisleitung hatte bereits einen Verdacht

María José Díaz Alcalá

Archidona

Freitag, 10. Oktober 2025

Das Gefängnis von Archidona konnte vor wenigen Tagen den größten Drogenfund seiner Geschichte bei einem Häftling verzeichnen: 500 Anabolika-Pillen, 15 Gramm Kokain und 20 Gramm Crack in Kondomen verpackt hatte ein Mann in seinem Körper, der von einem Freigang zurückgekehrt war und einer Röntgenuntersuchung unterzogen wurde, bei der die Drogen entdeckt wurden. Der Mann hatte 'Bodypacking' gemacht, wie der Transport von Drogen genannt wird, bei dem der Drogenkurier die Drogen in Kondomen verpackt schluckt und am Zielort wieder ausscheidet. Der letzte Schritt fand bei dem Häftling von Archidona jedoch unter Überwachung statt und die Drogen wurden sofort beschlagnahmt.

Die Gefängnisleitung hatte den Mann schon länger im Verdacht, Drogen zu schmuggeln. Dank der effektiven Arbeit einer Gruppe von Justizvollzugsbeamten, die ihm auf der Spur waren, konnte der Handel mit den sichergestellten Substanzen verhindert werden, was «viele Leben gerettet hat», wie die Gefängnis-Gewerkschaft Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) erklärte.

