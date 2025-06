Keine betroffene Fauna beim Bau der Kläranlage Málaga Nord gefunden

José rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Mittwoch, 25. Juni 2025 Compartir

Die Erkundungsarbeiten auf der Suche nach geschützten Tieren in den Feldern von Vega Mestanza, die von den Arbeiten an der zukünftigen Kläranlage Málaga Nord betroffen sind, haben keine positiven Ergebnisse erbracht, d.h. es wurden keine Tiere gefunden, die diese Felder zu ihrem Lebensraum gemacht haben, und daher gibt es auch keine Maßnahmen zum Schutz dieser Umgebung oder bestimmter Arten.

Was die Beobachtungen betrifft, so wurde am 18. Juni über einen Zeitraum von etwa vier Stunden das Vorhandensein von 15 leeren Nestern festgestellt, und es wurde auch konstatiert, dass der Durchgang, der für den Zugang zur Zitrusplantage vorgesehen war, «während der Durchführung der Untersuchung der Fauna mutwillig beschädigt worden war».

An diesem Tag, an dem neben diesen Arbeiten auch die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen vorbereitet wurde, indem ein Steg über den Guadalhorce-Fluss für die Einfahrt der Maschinen errichtet wurde, kam es zu einigen angespannten Momenten. Der Beginn der Arbeiten an der Kläranlage stößt auf den starken Widerstand einer Gruppe von etwa 50 Personen, die am Fluss campieren. Aus diesem Grund sind seit mehreren Tagen zahlreiche Einheiten der Nationalpolizei vor Ort. Zusätzlich zu diesen Aktionen hat die Plattform von Anwohnern und Eigentümern dieses Alhaurin-Viertels, die gegen den Bau dieser Anlage sind, einen Rechtsstreit begonnen, mit dem sie den Bau der Kläranlage verhindern wollen. Am Donnerstag vergangener Woche, als die Arbeiten auf den Grundstücken fortgesetzt werden sollten, was bedeutet, dass viele Bäume v vernichtet werden, beschlossen die Subunternehmer des Gemeinschaftsunternehmens, das von Sando, Dinotec und Aquambiente gebildet wird, die Arbeiten einzustellen. Es handelt sich um lokale Firmen, die etwa mit Erdarbeiten betraut sind und deren Chefs nach eigenen Angaben unter Schikanen und Drohungen leiden, die sich gegen sie, ihre Familien und ihr Personal richten.