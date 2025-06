Bürger protestieren gegen Kläranlage zwischen Obstplantagen in Alhaurín de la Torre

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Rund 50 Personen, die der Plattform zur Verteidigung des Obstanbaugebiets Vega Mestanza und gegen den Bau der zukünftigen Kläranlage Málaga Norte in diesem Gebiet angehören, haben am heutigen Dienstag die neue Furt über den Río Guadalhorce Furt blockiert, die den Baufahrzeugen die Überfahrt über den Fluss ermöglichen soll, und die Zufahrtswegen mit Steinen versperrt. Sie forderten, das Abholzen von Bäumen in diesem Gebiet an der Grenze zwischen Málaga (dem Ortsteil Campanillas) und Alhaurín de la Torre zu stoppen, in dem biologische Zitrusfrüchte angebaut werden.

Der Plattform ist es duch ihre Protestaktion gelungen, das Fortschreiten der Arbeiten für die Klänranlage vorerst zu stoppen. Parallel zu den Aktionen der Bürger hat der Anwalt dieser Gruppe, Marcelino Abraira, bei der Staatsanwaltschaft und der Guardia Civil Beschwerde eingelegt, um die Rechtmäßigkeit der über dem Flussbett gebauten Rampe zu prüfen, da der Zugang zur Kläranlage an einer anderen Stelle, in der Nähe der A-7052, geplant ist.

Die Kundgebung wurde von einem Großaufgebot der Guardia Civil kontrolliert, zu dem auch Bereitschaftspolizisten gehörten.