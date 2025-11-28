Mann festgenommen nach Mord in Yunquera

Juan Cano Yunquera Freitag, 28. November 2025 Teilen

Die Guardia Civil ist dabei, das Verbrechen in Yunquera aufzuklären, bei dem ein 60-jähriger Einwohner des Dorfes Yunquera in der Serranía de Ronda durch einen Messerstich starb.

Die Ereignisse ereigneten sich am frühen Nachmittag des Montag, 24. November. Ein Angehöriger fand die Leiche des Opfers in seiner Wohnung über einer Blutlache und alarmierte die Rettungskräfte, die jedoch nichts für sein Leben tun konnten.

Der Verstorbene war im Baugewerbe tätig, obwohl er nach Angaben seiner Angehörigen derzeit krankgeschrieben war.

Die Leiche wies Stichwunden auf, darunter eine am Hals, und die Autopsie bestätigte, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

In den letzten Stunden wurde ein Verdächtiger, ein Mann spanischer Staatsangehörigkeit, festgenommen. Einigen Quellen zufolge handelt es sich um einen Bewohner des Dorfes, der sich in der Kaserne gestellt hat.

Die Hintergründe des Verbrechens wurden bisher nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen der Guardia Civil sind noch nicht abgeschlossen.