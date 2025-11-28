Mord von Campillos: Ermittlungen deuten auf Erstickungstod hin

Juan Cano Campillos Freitag, 28. November 2025 Teilen

Die Ermittlungen zu dem Mord von Campillos deuten darauf hin, dass der Tod von Conchi (25) durch Erstickung verursacht wurde. Ihr Ex-Freund, Ismael (28), befindet sich in Polizeigewahrsam, nachdem er sich der Guarcia Civil in Martos in der Provinz Jaén gestellt hatte, wo er angab, seine Partnerin der letzten vier Jahre getötet zu haben.

Die Entdeckung der Leiche ist auf sein Geständnis zurückzuführen. Nach der Tat fuhr der junge Mann am Mittwoch, 26. November, morgens in sein Heimatdorf Martos, parkte sein Auto, ließ die Schlüssel zu Hause und ging zu Fuß zur Kaserne der Guardia Civil.

Dort sagte er den befragten Quellen zufolge, dass er Conchi, die ihren Freunden als «Barbie» bekannt war, in der Stadt Campillos in der Provinz Málaga getötet habe. Er gab den Agenten von Benemérita sogar die Adresse des Hauses, in dem die Leiche gefunden wurde.

Die Verantwortlichen der Kaserne in Martos alarmierten umgehend ihre Kollegen in Málaga, die sich in diesem Moment zu dem Haus begaben, um nachzusehen, ob Conchi noch am Leben war. Sie fanden sie im ersten Stock eines kleinen Hauses, wo sich das Schlafzimmer befindet.

Die junge Frau war bereits tot, als die Beamten eintrafen, und sie fanden ein Tuch neben ihr oder über ihrem Gesicht, das dazu benutzt worden sein könnte, ihre Atemwege zu blockieren. Andere Quellen vermuten eine Strangulierung, was jedoch nicht bestätigt werden konnte. In jedem Fall ist die Todesursache Erstickung.

Es gab keine früheren Beschwerden von Conchi gegen Ismael, obwohl beide im Viogén-System (zum Schutz von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt) in Bezug auf frühere Partner registriert waren, sie als Opfer und er als Angeklagter. Der Fall von Conchi war nicht mehr aktiv.

Die junge Frau war seit vier Jahren mit Ismael zusammen, den sie in Martos kennengelernt hatte, wo sie lange Zeit lebte und einen großen Freundeskreis hatte. Nach Angaben von Conchis Umfeld hatten sie viele Höhen und Tiefen und mehrere Trennungen hinter sich, aber sie kehrte immer wieder zu ihm zurück.

Offenbar wollte Conchi in den letzten Tagen der gefühlsbetonten Beziehung ein endgültiges Ende setzen, aber Ismael wollte das Haus, das sie mit ihrem Vater in Campillos teilte und in dem die drei seit einiger Zeit zusammenlebten, nicht verlassen. Der geständige Täter arbeitete nämlich als Olivenpflücker auf einem Bauernhof in der Nähe.