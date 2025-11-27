Neuer Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt in der Provinz Málaga: Frau starb durch ihren Ex-Freund in Campillos

María José Díaz Alcalá Campillos Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Ihr Name war Concepción - sie wurde Concha genannt -, sie war 25 Jahre alt und war vor einigen Monaten nach Campillos gezogen, um bei ihrem Vater zu leben, der aus dieser Gemeinde in der Provinz Málaga stammt. Der Freund der jungen Frau, der am Mittwoch von der Guardia Civil als Hauptverdächtiger für ihren Tod verhaftet wurde, lebte nach Angaben von Nachbarn, mit denen diese Zeitung sprach, ebenfalls bei ihnen, und es war üblich, sie zusammen auf der Straße oder bei einem Drink in der Bar zu sehen. Es scheint, dass er am Tag des Verbrechens nicht zur Arbeit ging, wie er seinen Kollegen gesagt hatte.

An diesem Mittwoch, keine 24 Stunden nach dem Tag, an dem die Ausrottung der Gewalt gegen Frauen gefordert wurde, begab sich die Guardia Civil zu dem Haus der Familie im Stadtteil Paulano, nachdem ein 28-jähriger Mann in der Kaserne von Martos (Jaén) erschienen war und gestanden hatte, dass er seine Freundin getötet hatte. Bei der Ankunft im Haus bestätigten die Beamten den Tod des Mädchens, das bis zur Bestätigung durch die Gleichstellungsbehörde das sechste Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt in der Provinz in diesem Jahr ist.

Die Einwohner von Campillos kannten das Paar nicht sehr gut, da sie erst seit kurzem in der Gemeinde lebten. Aber sie gaben zu, dass sie «schockiert» sind von dem, was passiert ist. Sie sahen sie oft mit ihrem Vater und ihrem Hund spazieren gehen; manchmal sahen sie die drei auch zusammen in der Bar an der Ecke. «Am Sonntag saßen der Vater und der Junge gegen sieben Uhr abends an einem Tisch», erklärte der Besitzer der Kneipe.

Offenbar arbeitete der mutmaßliche Mörder von Concha in einem Bauernhaus und warnte am Dienstag seine Kollegen, dass er am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen würde, wie Nachbarn berichteten. Gegen sieben Uhr am Mittwochmorgen verließ der Vater der jungen Frau das Haus (er arbeitete ebenfalls auf dem Feld, allerdings auf einem anderen Bauernhof). Gegen elf Uhr, so berichten einige Nachbarn, beobachteten sie den Verdächtigen im Auto. Gegen ein Uhr trafen die Rettungskräfte an dem Haus ein.

Der Justizausschuss (bestehend aus dem Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung und dem Gerichtsmediziner) begab sich ebenfalls an den Ort des Geschehens und überführte die Leiche gegen halb sieben Uhr nachmittags in das Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga, wo die Autopsie die Todesursache klären wird.

Der 28-jährige Ex-Freund hatte sich noch am selben Tag in Martos in der Provinz Jaén der Guardia Cicil gestellt. Er befindet sich in Polizeigewahrsam und wartet auf seine Überstellung an die zuständige Justizbehörde.

Quellen aus der Regierungsdelegation in Málaga haben berichtet, dass beide im Integralen Überwachungssystem für Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt (VioGen) waren, sowohl das Opfer selbst als auch der Angreifer.

Der Vertreter der Zentralregierung in der Provinz, Javier Salas, verurteilte das Verbrechen am Mittwoch und sprach der Familie und den Angehörigen sein Beileid aus. «Wir können in unserer Gesellschaft nicht tolerieren, dass diese neue Geißel bestehen bleibt. Wir müssen alle unsere Anstrengungen verdoppeln, damit das Bewusstsein gegen männliche Gewalt dauerhaft in unserer Gesellschaft verankert wird, und die Hauptwaffe zu ihrer Bekämpfung ist die Bildung und die Verbannung der Leugnung der geschlechtsspezifischen Gewalt», sagte er.

Der Bürgermeister von Campillos, Daniel Gómez, drückte ebenfalls «die schärfste Verurteilung und absolute Abscheu» über den Mord aus. «Wir haben Concepción durch die grausamste und inakzeptabelste Gewalt verloren. Nichts kann eine solch grausame Tat rechtfertigen», sagte er in seinen sozialen Netzwerken. Der Stadtrat gab ebenfalls eine Erklärung ab, in der er anerkennt, dass männliche Gewalt «eine Verletzung der Menschenrechte ist, ein strukturelles Problem, das uns als Gesellschaft herausfordert und die Einheit aller Institutionen, politischen Parteien und Bürger erfordert».

In diesem Sinne bekräftigt das Rathaus «seine Verpflichtung, weiterhin an der Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen zu arbeiten». Der Stadtrat hat drei Tage offizieller Trauer angeordnet, und die Bürgerinnen und Bürger zu einer Schweigeminute als Zeichen der Ablehnung an diesem Donnerstag um 12 Uhr vor der Tür des Rathauses aufgerufen.

Zweiter Fall in vier Tagen

Dies ist der zweite Fall von Männergewalt in Málaga innerhalb weniger Tage. Am vergangenen Samstag wurde María Victoria, eine 60-jährige Frau aus Rincón de la Victoria, von ihrem Ex-Mann, der sich bereits in Haft befindet, erstochen. Nach den Zeugenaussagen, die an diesem Tag in der Gegend gesammelt wurden, waren sie ein getrenntes Paar, aber sie besuchte ihn und machte sich Sorgen um seinen Zustand, da er in psychiatrischer Behandlung war.