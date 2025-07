282 Kilo Kokain in Málaga beschlagnahmt: Touristenappartment diente als Drogenlager

Europa Press Málaga Freitag, 18. Juli 2025 Compartir

Die Nationalpolizei hat insgesamt 282 Kilogramm Kokain in einem Touristenappartment in Málaga beschlagnahmt, das als Drogenlager genutzt wurde. Vier Personen albanischer Herkunft wurden wegen Drogenhandel und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen.

Beamte der Anti-Drogeneinheit Udyco-Costa del Sol hatten gemeinsam mit ihren Kollegen von der Udyco in Valencia Untersuchung gegen ein Netzwerk durchgeführt, das sich dem Vertrieb großer Kokainmengen widmete. Im Laufe der Ermittlungen stellten die Beamten fest, das zwei Mitglieder des Netzwerks offenbar ein Touristenappartment in Málaga als Drogenlager und -umschlagplatz nutzen.

Als zwei weitere Mitglieder der Bande die Wohnung mit großen Rucksäcken beladen aufsuchten, erfolgte der Zugriff und die Festnahme der vier Männer. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Beamten zusammen mit dem in den Rucksäcken neu angelieferten Kokain eine Gesamtmenge von 282 Kilo sicher.