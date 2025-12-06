400 Figuren und sieben biblische Szenen: das ist die Weihnachtskrippe des Rathauses von Málaga

Juan Soto Málaga Samstag, 6. Dezember 2025 Teilen

Auch in diesem Jahr wird die städtische Krippe der Stadtverwaltung von Málaga zu einer der Hauptattraktionen der Weihnachtszeit in der Stadt werden. Mit rund 400 Figuren und sieben biblischen Szenen wurde die Krippe am Freitag im Patio de Banderas des Rathauses eingeweiht.

Die Krippe erstreckt sich über eine Fläche von 150 Metern und hat eine klassische Ästhetik. Die meisten der Figuren stammen aus der Sammlung von Arte Cristiano de Olot, einer der renommiertesten Werkstätten für Krippenfiguren in Spanien. Die Installation kann bis zum 6. Januar kostenlos besichtigt werden.

Eine der Besonderheiten dieser Krippe ist, dass sie viele Bezüge zu Málaga aufweist. In ihr kann man die verschiedenen biblischen Szenen in chronologischer Reihenfolge verfolgen, obwohl das Gebiet, auf dem sie dargestellt wird, jedes Jahr mit einer neuen Vision aufgebaut wird. Die Hauptfiguren sind 30 Zentimeter groß, und in diesem Jahr sind unter anderem eine alte Frau, eine dürre Gestalt und ein Paar sowie verschiedene Tiere hinzugekommen.

In diesem Fall beginnt die Darstellung mit einer großen Seelandschaft in einem bescheidenen Viertel am Meer, mit einem Espetero in einer Strandbar, Fischverkäufern und einem Zimmermann, der ein Netz repariert. Die Alcazaba krönt diese Bucht, in der die Verkündigung der Schwangerschaft Marias dargestellt ist.

Der Weg führt weiter durch eine römische Kolonie mit ihrer Festung, die die kaiserliche Macht repräsentiert, um die Stadt Bethlehem zu erreichen, die anlässlich des Osterfestes in vollem Aufruhr ist und voller Stände mit Geschäften, Hausarbeiten, Besuchern und Gewerbetreibenden ist, darunter ein Biznaguero, eine weitere Anspielung auf Málaga, und die Heilige Familie, die keine Herberge findet.

Es fehlt nicht an klassischen Szenen wie Hirten mit ihren Herden, Wassermühlen, einem Fluss mit Wasserfall und dem Palast von König Herodes sowie dem Verkündigungsengel, der Anbetung der Könige und der Flucht nach Ägypten.

Die städtische Krippe wurde vom Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, und der Stadträtin für Festlichkeiten, Teresa Porras, eingeweiht. An der Eröffnungszeremonie, an der auch verschiedene Stadträte teilnahmen, nahm auch die Seelsorge unter der Leitung von Isabel López Mayorga teil.

Die Krippe kann von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr im Innenhof des Rathauses besichtigt werden, und zwar kostenlos und mit einem barrierefreien Weg für alle, die ihn brauchen.