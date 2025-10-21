Angestellter eines Flughafenparkplatzes in Málaga rammt mit einem Auto sein eigenes Büro und stiehlt den Safe

Irene Quirante Málaga Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat einen Angestellten eines Flughafen-Parkplatzes mit Shuttle-Service in Málaga verhaftet, weil er mit einem Auto sein eigenes Büro gerammt hat, um den Tresor zu erbeuten. Der 37-jährige Mann hatte seine Stellung als Angestellter ausgenutzt, um den Raubüberfall durchzuführen, nachdem er das Auto eines Kunden gestohlen hatte.

Die Nationalpolizei hatte einen Anruf erhalten, bei dem über einen Raubüberfall in einer Lagerhalle im Industriegebiet Villa Rosa informiert wurde. Der Anzeige zufolge rammte ein Fahrer ein Auto mehrmals gegen die Zugangstür des Büros, das für das Einsammeln, Parken und Ausliefern von Fahrzeugen im Flughafenbereich zuständig ist.

Die Ermittler der Gruppe Raubüberfälle, die zur Provinzbrigade der Kriminalpolizei gehören, überprüften zunächst die Kameras in der Umgebung. Die Kameras hatten den Täter aufgezeichnet, so dass die Ermittler herausfanden, dass es sich um einen Arbeiter desselben Unternehmens handelte, das überfallen worden war.

Auto eines Kunden gestohlen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass der Verdächtige seinen Job dazu genutzt hatte, ein Auto zu stehlen, das ein Kunde einige Tage zuvor auf dem Flughafenparkplatz in der Obhut seiner Firma zurückgelassen hatte.

Nach der polizeilichen Rekonstruktion benutzte der Verhaftete das Auto für den Raubüberfall, indem er es mehrmals in die Zentrale seiner Firma rammte, aus der er den Tresor entwendete. Nach seiner Flucht setzte er das Auto in Brand und ließ es in einem nahe gelegenen Gebiet zurück. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, fanden die Beamten den Tresor im Auto auf den Rücksitzen.