Ärzte und Pfleger demonstrieren wegen Personalmangel an Málagas Universitätsklinik

Mehr als zweihundert Beschäftigte des Gesundheitswesens, darunter Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, Pflegehilfskräfte, Pfleger und Verwaltungsangestellte, haben am heutigen Montag am Eingang des Hospital Universitario Virgen de la Victoria in Málaga demonstriert, um auf den Personal- und Platzmangel in dem Krankenhaus aufmerksam zu machen. Der Aufruf zur Demonstration kam vom Personalrat der Klinik, in dem alle Gewerkschaften vertreten sind. Dessen Vorsitzender, Juan Antonio Martos, gab an, dass in diesem Sommer mindestens 2.500 zusätzliche Verträge benötigt würden, damit die Arbeitslawine für das Personal bewältigt werden kann.

«Die Notaufnahme bricht regelmäßigt zusammen. Einige Patienten warten mehr als 70 Stunden, um auf die Station aufgenommen zu werden», sagte Martos. Bei diesen Patienten handle es sich um Erwachsene mit schwerwiegenden Diagnosen wie onkologischen Prozessen mit Metastasen, Herzversagen, Hirnblutungen oder Myokardinfarkten. «Sie alle warten in den überfüllten Gängen und das Personal ist überfordert: Wir glauben, dass dies nicht die Situation ist, die Malaga verdient. Neulich wurden in der Notaufnahme mehr als tausend Menschen an einem einzigen Tag behandelt», fügte er hinzu.

Darüber hinaus prangerte Martos die Schließung von 118 Betten, 13 Operationssälen und 90 Sprechzimmern im Sommer an, was zur Folge haben werde, dass «die Warteliste länger wird, die Wartezeiten in der Notaufnahme länger werden und der Bettenmangel noch größer wird.