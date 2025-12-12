Bilanz des Ärztestreiks in Málaga: Die Gewerkschaften schätzen die Zahl der Streikenden auf 90%, die Junta auf 40%

José Antonio Sau Málaga Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Der Ärztestreik gegen den Entwurf des Rahmenstatuts hat heute mit dem vierten und letzten Tag des Generalstreiks seinen Höhepunkt erreicht, der in der Stadt Málaga mit zwei großen Demonstrationen endete, von denen eine rund um das Hospital Clínico und die andere neben dem Hospital Regional Universitario organisiert wurde und bei der mehr als ein halbes Tausend Ärzte den Verkehr blockierten. Die Zahlen für den letzten Tag sind höher als die der vorangegangenen Tage: Die Ärztegewerkschaft von Málaga schätzt die Beteiligung auf 90% und die andalusische Regionalregierung auf fast 40% (39,62%).

Nach den Daten, zu denen die Ärztegewerkschaft SMM Zugang hatte, «haben heute 90% der Ärzte den nationalen Streik der Ärzte in Málaga und der Provinz unterstützt, es ist der vierte Tag der Arbeitsniederlegung und der Tag, an dem sie den Streik in dieser Woche am meisten unterstützt haben».

Der Streik hatte von Tag zu Tag an Unterstützung unter den Ärzten gewonnen, wie sowohl die gewerkschaftlichen als auch die regionalen Daten bestätigen.

Dritter Ärztestreik

Dies ist der dritte Generalstreik, den die Ärzte in diesem Jahr organisiert haben (Juni, Oktober und 9.-12. Dezember). Hauptziel ist es, ein einheitliches Rahmenstatut für den Berufsstand zu erreichen, das im Wesentlichen ihre Forderungen nach einer Neueinstufung, einer Beförderung in die Laufbahngruppe A1+ und einem Ende des 24-Stunden-Bereitschaftsdienstes widerspiegelt, wobei die Liste der zu erfüllenden Forderungen sehr umfangreich ist.

Dieser Streik wurde vom Ärztekollegium von Málaga sowie von Assistenzärzten und Medizinstudenten unterstützt, Gruppen, die in vielen Fällen die Forderungen anführten, insbesondere nach 24-Stunden-Schichten, ein Symbol für den Generationswechsel, der sich vollzogen hat, da die heutigen Berufstätigen viel mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen.

Trotz Gesprächen zwischen dem Gesundheitsministerium und den Gewerkschaften liegen die Positionen noch weit auseinander: Die Ministerin lehnt ein exklusives Rahmenstatut für Ärzte ab.

Am gestrigen Donnerstag fand in Madrid ein Treffen zwischen der Ministerin Mónica García und den zum Streik aufrufenden Gewerkschaften statt, um die Positionen einander anzunähern. Sowohl das Streikkomitee als auch das Gesundheitsministerium haben sich verpflichtet, die Verhandlungen über sechs Kernpunkte weiter zu konkretisieren. Dazu gehören ein «Statut und ein angemessener Verhandlungsbereich, eine angemessene berufliche Einstufung, die täglichen Arbeitsstunden, die Erklärung der Medizin als Risikoberuf, erzwungene Mobilität und Exklusivität, grundlegende Aspekte der gewerkschaftlichen Forderungen», so die andalusische Ärztegewerkschaft.

«Bereitschaft zum Dialog»

Das Ministerium seinerseits bekräftigt «seine Bereitschaft zum Dialog, zieht aber nicht die Schaffung eines eigenen Statuts in Betracht, das das System zersplittern und die übrigen Angehörigen der Gesundheitsberufe ausgrenzen würde», und legt den Ball in die Hände der autonomen Regionen, da einige Verhandlungspunkte in die Zuständigkeit der Regionen fallen. Die Positionen liegen trotz der offensichtlichen Abkühlung des Konflikts noch weit auseinander. Das nächste Treffen findet am 17. Dezember statt.

Der andalusische Minister für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle, Antonio Sanz, forderte diese Woche die Regierung auf, den Text zurückzuziehen, der «ohne echten Dialog oder Konsens entstanden ist und mit dem Rücken zu den autonomen Regionen, den medizinischen und gewerkschaftlichen Organisationen und den Führungskräften ausgearbeitet wurde». Für den andalusischen Gesundheitsminister ist das Vorgehen der Ministerin Mónica García unverständlich: «Sie hat die einstimmige Ablehnung eines Entwurfs erreicht, der weder einen technischen noch einen juristischen noch einen wirtschaftlichen Bericht enthält. Er kündigt strukturelle Änderungen an, ohne deren Umfang, Anwendung oder Auswirkungen auf den Haushalt abzugrenzen».

Die Auswirkungen des Streiks auf die Bürger waren beträchtlich: Allein in den ersten beiden Tagen wurden in Andalusien mehr als 105.000 Konsultationen in der Primärversorgung auf dem Höhepunkt der Grippewelle in Andalusien, 50.000 ambulante Konsultationen und 2.000 Operationen ausgesetzt. Sanz kritisierte die Gesundheitsministerin dafür, dass sie «uns die Schuld» für einen Streik geben wolle, der «gegen die Regierung von Pedro Sánchez» gerichtet sei.