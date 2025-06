Botschafter aus Malaga leitet die Evakuierung der Spanier aus dem Iran

Antonio M. Romero Málaga Dienstag, 24. Juni 2025 Compartir

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran hat das spanische Außenministerium vor einigen Tagen dazu veranlasst, die in beiden Ländern lebenden Spanier zu evakuieren. Im Fall des Irans wurde die Aktion vom spanischen Botschafter in Teheran, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar aus Málaga, geleitet.

Insgesamt 40 Spanier, die sich im Iran aufhalten, wurden nach Angaben des Außenministeriums mit einem Flugzeug der Luftwaffe über Armenien zur Militärbasis in Torrejón de Ardoz gebracht. Diese Arbeit wurde vor Ort von Sánchez-Benedito Gaspar koordiniert.

Der aus Málaga stammende Diplomat erlebt derzeit einen der turbulentesten Momente seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr in der spanischen Botschaft im Iran, einem Land, das zu den wichtigsten und bestimmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Akteuren im Nahen Osten gehört, einer Region, die sich in ständiger Spannung befindet und seit drei Jahren eine Eskalation des Krieges infolge des Konflikts zwischen Israel und dem Gazastreifen erlebt, zu dem nun auch die gegenseitigen Bombenanschläge zwischen Israelis und Iranern sowie die Angriffe der Vereinigten Staaten auf strategische Stützpunkte in dem persischen Land vom vergangenen Sonntag hinzugekommen sind.

Antonio Sánchez-Benedito Gaspar (Málaga, 1968) kam im Juni letzten Jahres in die spanische Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran, nachdem er eine umfangreiche diplomatische Laufbahn absolviert hatte, insbesondere in Afrika, wo er ein Experte für die Geopolitik dieses Kontinents ist. Der aus Málaga stammende Diplom-Jurist und Diplom-Betriebswirt (ICADE) ist seit 1994 als Diplomat tätig und hat zahlreiche Posten im Außenministerium und im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) bekleidet.