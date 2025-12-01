Chinesische Botschaft schlägt auf SUR-Forum in Málaga Andalusien als europäisches Energiezentrum vor

Cristina Vallejo Málaga Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Obwohl China in den letzten Jahren in allen Regionen Spaniens umfangreiche Direktinvestitionen getätigt hat, erklärte der Regionalminister der chinesischen Botschaft Qu Xun am Freitag, dass Andalusien «das bevorzugte Gebiet für chinesische Investitionen» sei. Er sagte dies während seiner Teilnahme an der Veranstaltung «Andalusien, der Weg zur Energie der Zukunft: der Beitrag von China Three Gorges Europe (CTGE) zur europäischen Energiewende», die von Cátedra China und der Vocento-Gruppe (Herausgeber von Diario SUR) organisiert wurde und im NH-Hotel in Málaga stattfand.

«Diese Region, insbesondere die Provinz Málaga, hat viele strategische Initiativen gestartet, wie die Stadt der Intelligenz und die Energiezentren, und sie hat sehr günstige Bedingungen, um sich in vielen Sektoren zu entwickeln», sagte der Diplomat. Dazu gehören Aktivitäten wie die digitale Wirtschaft, Elektrofahrzeuge und grüne Energie - Bereiche, in denen Andalusien mit dem asiatischen Riesen in Verbindung steht.

«Wir können sagen, dass China eine Welt der Energie ist. Wir haben nicht nur Kohle im Überfluss, die nicht mehr viel genutzt wird, sondern wir entwickeln auch stark grüne Energie, wie Photovoltaik, Wind und Wasserstoff. Ich glaube, dass Andalusien und Málaga auch in diesen Bereichen einen Vorteil haben. Beide Seiten haben den starken Wunsch, diese Kooperationen zu intensivieren und Technologien auszutauschen, um Málaga und Andalusien zum Energiezentrum Spaniens und ganz Europas zu machen», sagte Qu Xun. «Wir dürfen unsere Ambitionen nicht zurückhalten, und deshalb braucht Andalusien einen starken Partner wie China», sagte er.

«Wir haben nicht nur Kohle im Überfluss, die nicht mehr viel genutzt wird, sondern wir entwickeln auch stark die grüne Energie. Ich glaube, dass Andalusien und Málaga auch in diesen Sektoren einen Vorteil haben.»

Vertreter des staatlichen Unternehmens China Three Gorges Europe (CTGE) nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. In Bezug auf CTGE erklärte Qu Xun, dass die «Priorität» für diesen globalen Energieriesen der spanische Markt sei, und zwar die gesamte Iberische Halbinsel. Er betonte, dass «Energie die Grundlage der Industrie und der Reindustrialisierung Spaniens ist» und dass «ein einfacher Zugang zu Energie in großem Maßstab ein Schlüsselelement für eine moderne Industrie ist».

In seiner Rede gab der Diplomat einen Überblick über die Geschichte der Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Spanien. In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Europa zum 50. Mal, und die umfassenden strategischen Beziehungen zwischen China und Spanien jähren sich zum 20. Die Beziehungen zwischen China und Spanien sind beispielhaft: zwei Länder, die einander mit Respekt behandeln, obwohl sie sich in ihrem politischen System und ihrer Kultur unterscheiden«, sagte er.

Er hob die gemeinsamen Vorteile hervor, unter anderem den geschäftlichen Erfolg des Besuchs des spanischen Königspaares in China. «Während dieses Besuchs ist es uns gelungen, fast alle Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang zu China und den Hindernissen für spanische Agrarerzeugnisse zu lösen», sagte er.

Er wies auch darauf hin, dass die bilateralen Beziehungen nicht ausschließlich das Ergebnis eines Nutzenkalküls sind, sondern vielmehr auf eine zweitausend Jahre alte Freundschaft zurückgehen, die bereits zwischen dem Römischen Reich und der Han-Dynastie Handelsbeziehungen unterhielt. Die Beziehungen haben sich im 18. Jahrhundert und insbesondere in den letzten 50 Jahren verstärkt.

«Am Anfang betrug der Handel zwischen China und Spanien nur 20 Millionen Dollar, heute sind es über 50.000 Millionen», erklärte Qu Xun. Er räumte auch das Handelsdefizit im Austausch zwischen den beiden Ländern ein. «Wir müssen anerkennen, dass es ein großes Handelsgefälle zwischen China und Spanien gibt, aber dieser Handelsüberschuss oder dieses Handelsdefizit ist ein natürliches Produkt. Wir sehen bereits viele Direktinvestitionen aus China in Spanien, und damit können wir diese Defizite abbauen», sagte er.