Alborán-Museum im Hafen von Málaga ist der Verwirklichung einen Schritt näher gekommen

Europa Press Málaga Freitag, 31. Oktober 2025 Teilen

Der Verwaltungsrat der Hafenbehörde von Málaga hat die Erteilung einer Verwaltungskonzession an die Stadtverwaltung von Málaga für die Nutzung und den Betrieb des Gebäudes Nr. 2 im Palmeral de las Sorpresas genehmigt, in dem das zukünftige Alboran-Museum über das Mittelmeer und seine Bewohner untergebracht werden soll.

Die Hafenbehörde von Málaga gab bekannt, dass die Einrichtung der Wissenschaftsvermittlung, der Förderung des Umweltbewusstseins und der Verbesserung der Küsten- und Stadtbiodiversität im Zusammenhang mit dem Meer Alborán dienen wird.

Nach ihren Angaben stellt die Vereinbarung einen neuen Schritt nach vorne dar, nachdem die 2005 zwischen der Hafenbehörde von Málaga und der andalusischen Wohnungs- und Sanierungsbehörde (AVRA) unterzeichnete Vereinbarung am 28. September 2023 formalisiert wurde.

Seitdem hat die Hafenbehörde von Málaga eine befristete Verwaltungsgenehmigung erteilt, um bis zur Festlegung der neuen Konzession eine regelmäßige legale Nutzung zu gewährleisten.

Die genehmigte Konzession hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ermöglicht die Einrichtung eines Museums im Rahmen des von der Stadt Málaga geförderten Projekts «Lifewatch Alborán», dessen Ziel es ist, das Wissen über die Meeresumwelt zu fördern, die Erhaltung der Küstenökosysteme zu unterstützen und die Verbindung zwischen den Bürgern und der Küste zu stärken.

Mit dieser Entscheidung bekräftigt die Hafenbehörde von Málaga ihr Engagement für Nachhaltigkeit, Wissenschaft und die Integration des Hafens in die Stadt. Gleichzeitig festigt sie die Position des Palmeral de las Sorpresas als einzigartige Oase der Bildung und des gemeinschaftlichen Lebens am Meer.