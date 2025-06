Das Meerwasser vor Málaga besteht die Mikroskop-Analyse mit «ausgezeichnet»

An den Stränden von Málaga dürfen sich Badegäste auch in diesem Sommer auf «ausgezeichnetes» Wasser und sauberen Sand freuen.

Matías Stuber Málaga Montag, 30. Juni 2025

Wer in diesem Sommer an Stränden mit guter Wasserqualität baden möchte, muss in Málaga nicht weit gehen. Die verschiedenen Küstenabschnitte der Provinzhauptstadt sind so gut wie frei von fäkalen Verunreinigungen und entsprechen den Normen der Europäischen Union. Wissenschaftler der Universität Málaga (UMA) haben das Wasser von zwölf Stränden, die sich von Guadalmar bis La Araña erstrecken, unter die Lupe genommen.

Alle analysierten Strände wurden als «ausgezeichnet» eingestuft. Die Wasserqualität wurde auf mögliche Belastungen durch Bakterien untersucht, speziell durch Enterokokken und E. coli. Die Studie stützt sich auf Untersuchungen, die am 10. Juni unter der Leitung des Direktors des Lehrstuhls für Küstenwissenschaften, Francisco Franco, und des Professors für Mikrobiologie, Miguel Ángel Moriñigo, durchgeführt wurden.

«Es wurden Proben von Meerwasser aus den Badebereichen und Sandproben aus den mittleren Strandabschnitten genommen. Die Proben wurden zur Analyse in die UMA gebracht», erklärte Franco.

Obwohl die Analyse die Wasserqualität an allen Stränden mit «ausgezeichnet» bewertet, zeigt dieselbe UMA-Studie Unterschiede zwischen den verschiedenen Stränden auf. So sind die Playas von San Andrés und El Morlaco die Strände mit den geringsten Spuren von Fäkalien. Beide bieten einen Wert von zwölf bei der Anzahl der Kolonien pro 100 Milliliter. Der Strand mit den höchsten Werten für Fäkalienspuren ist Peñón del Cuervo, mit einem Wert von 150 Kolonien pro 100 Milliliter Wasser.

Die Wissenschaftler der UMA stuften auch die Qualität des Sandes an den Stränden von Málaga als «ausgezeichnet» ein. Die Menge der Bakterien in den Sedimenten läge unter den Parametern, die Anlass zur Sorge geben.

Vergleiche mit Cádiz und Balearen

Der Direktor des Lehrstuhls für Küstenwissenschaften bricht eine Lanze für die Strände Málagas. Sie gehörten zwar nicht zu den attraktivsten, zumindest wenn man von einem Ideal von türkisfarbenem Wasser und weißem Sand ausgehe, aber sie stünden qualitativ den Stränden von Cádiz oder der Balearen in nichts nach.

«Die Ergebnisse dieser ersten Analyse zeigen, dass wir von einer ausgezeichneten Wasserqualität ausgehen, die den europäischen Vorschriften entspricht», erklärte Franco abschließend. Dies stehe im Einklang mit den letzten Jahren, in denen die Strände von Málaga bereits die gleiche Qualifikation erhalten hätten.

Der Experte äußerte sich auch zum Vorkommen von Quallen an den Stränden von Málaga. «Wir beobachten das Auftauchen von Quallen an den Stränden sehr aufmerksam, um mit den Rettungsschwimmern bei der Prävention zusammenzuarbeiten. Wir analysieren ständig den Zustand der Strömungen im Alboran-Meer und zeigen auf, in welchen Gebieten die Wahrscheinlichkeit des Auftauchens von Quallen höher ist, damit das Augenmerk auf diese Regionen gelegt wird. Wir haben einige Quallen im Westen der Provinz, aber es ist nichts Alarmierendes, es kommen keine Quallenschwärme an, wie es in der Vergangenheit der Fall war», meinte der Experte.