Die Opposition fordert, dass Paco de la Torre sich für das WM-Fiasko entschuldigt, während der FC Málaga und die Fans den Rückzieher verstehen

Die Plenarsitzung über das Fiasko des Verzichts Málagas auf die Austragung der WM-Spiele 2030, den verschobenen Umbau des Stadions La Rosaleda und die Verantwortung der Stadtregierung für die mangelnde Voraussicht wurde zur Freude des PP-Regierungsteams entschärft, als der Verwalter des FC Málaga, José María Muñoz, und der Sprecher der Fan-Gruppierungen, Pepe León, intervenierten.

Zunächst hatte der sozialistische Sprecher Dani Pérez den Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, in die Enge getrieben, indem er ihn aufforderte, sich für die «weltweite Blamage» zu entschuldigen, während der Bürgermeister daran festhielt, dass die Entscheidung für den Rückzug «aus Verantwortung» geschehen sei, und geschickt die Schuld auf den Kreisverkehr schob, der in der Nähe des Leichtathletikstadions hätte gebaut werden solmüssen, um Verkehrsstaus zu vermeiden. Pérez widersprach ihm, indem er sagte, dass die 22 Millionen, die der Umbau des Leichtathletikstadions zur Erhöhung der Kapazität von 12.500 auf 26.000 Personen gekostet hätte (Cemosa-Bericht), der wahre Grund für die Absage seien. Er solle nicht «die Frechheit» besitzen, dafür die Regierung in Madrid zu beschuldigen.

In dieser angespannten Situation sprangen dem Bürgermeister der Verwalter des FC Málaga, José María Muñoz, und Pepe León, Sprecher der Famgruppierungen (peñas malaguistas) zu Hilfe, indem soie erklärten, dass der FC Málaga nicht nur viel Geld hätte verlieren können, sondern dass auch der Abstieg aus der zweiten Liga gedroht hätten.

Zunächst sagte der Verwalter von Málaga, dass man die Weltmeisterschaft befürworte, aber nach und nach erklärte er, dass die Entfernung zwischen dem Publikum und der Mannschaft im Leichtathletikstadion ein Problem dargestellt hätte. Bei 26.000 Zuschauern wären fünf Millionen Euro verloren gegangen, bei nur 12.500 Zuschauern (aktuelle Größe des Stadions) hätte der Verlust acht Millionen Euro für drei Spielzeiten betragen. Er erzählte, dass am derzeitigen Austragungsort der Rosaleda, der bei den Touristen sehr beliebt ist, 250.000 Fan-Artikel verkauft werden und dass 60 Unternehmen mit ihm verbunden sind.

Der Sprecher der Fan-Gruppierungen, Pepe León, und sagte, dass sie zwar die Weltmeisterschaft wollten, aber den Mitgliedern und Dauerkarteninhabern zu schaden sei eine rote Linie gewesen, «und dieser Schaden hätte mit dem Verschwinden des FC Málaga enden können». Er sagte, die Fans wollten in die erste Liga aufsteigen und sich für ein neues Stadion einsetzen. Er schloss mit den Worten: «Nein zur Weltmeisterschaft, aber ja zum Engagement für das neue Stadion».

Vergrößern In der Plenarsitzung sprachen der Verwalter von Málaga und der Sprecher derFan-Gruppierungen. MIgue Fernández.

Owohl die Opposition von PSOE, Vox und Con Málaga sich über die mangelnde Voraussicht von De la Torre aufregten, all diese Nachteile nicht rechtzeitig bemerkt zu haben und ihm vorwarfen, das Projekt zwei Monate vor den Wahlen 2023 vorgestellt zu haben, «wohl wissend, dass es nicht durchführbar sein würde», wie sie sagten, hatten José María Muñoz und Pepe León die Verantwortlichen aller Schuld enthoben.

De la Torre beharrte auf der «Verantwortlichkeit», fünf Jahre vor der WM einen Rückzieher gemacht zu haben, ein Satz, den er mehrfach wiederholte und den er gut einstudiert hatte, und beschuldigte die Zentralregierung wiederholt, auf das Problem des Kreisverkehrs nicht reagiert zu haben.

Die Opposition, der Sozialist Dani Pérez, der Vorsitzende von Con Málaga, Nico Sguiglia, und Antonio Alcázar von Vox, bemühten sich nach Kräften, De la Torre dazu zu bringen, um «Verzeihung» zu bitten, «sich zu entschuldigen» oder «Erklärungen mit Demut» abzugeben, wie sie jeweils erklärten, aber der Bürgermeister hielt dem Ansturm stand.

Das neue Stadion, die umgestaltete Rosaleda oder andere Optionen wurden angesprochen, aber am Ende brachte diese Plenarsitzung keinen einzigen Satz hervor, der die Stadtregierung von Málaga dazu verpflichten würde, sich über die gezeigten guten Absichten hinaus an die Arbeit zu machen. Am Ende kam also nichts dabei heraus. Mehr als zwei Stunden Debatten, die leider keine Früchte trugen, zumindest nicht in dieser Plenarsitzung.