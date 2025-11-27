Dritter Versuch gescheitert, römische Überreste unter der Calle Alcazabilla Málaga für Besucher zugänglich zu machen

Die römischen Überreste sind derzeit von der Calle Alcazabilla aus nur teilweise durch eine Glaspyramide sichtbar.

Regina Sotorrío Málaga Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Die Regionalregierung von Andalusien hat ihren dritten Versuch, die Arbeiten zur Erweiterung der begehbaren Bereiche des römischen Theaters unter der Calle Alcazabilla auszuschreiben, für gescheitert erklärt. Kein Unternehmen hat ein Angebot eingereicht, obwohl das Budget auf 147.318,32 Euro (einschließlich spanischer IVA-Umsatzsteuer) erhöht wurde, im Gegensatz zu den vorherigen 93.333 Euro.

Das nach der Alhambra in Granada meistbesuchte Monument Andalusiens hat niemanden gefunden, der bereit war, das Projekt zu übernehmen. In den letzten fünf Jahren hat die Junta erfolglos versucht, die Arbeiten für den Bau eines Weges zu vergeben, der es den Besuchern des römischen Theaters ermöglichen würde, die Überreste zu besichtigen, die derzeit nur teilweise unter einer Glaspyramide in der Mitte der Straße zu sehen sind. Nach fünf Jahren Papierkram und drei erfolglosen Ausschreibungen befindet sich das römische Theater heute immer noch am Ausgangspunkt.

Bei den Fußgängerarbeiten in der Calle Alcazabilla vor 15 Jahren wurden die Überreste einiger Becken für die Herstellung von «garum» entdeckt. Sie gehörten zu einer großen römischen Fabrik, die sich über das gesamte Gebiet erstreckte, als das Theater nicht mehr genutzt wurde. Außerdem wurden Teile von Pflasterungen entdeckt, die zu den republikanischen Bädern vor dem Bau des römischen Theaters gehörten. Man geht davon aus, dass sie im 1. Jahrhundert angelegt und später um das 3. Jahrhundert herum aufgegeben wurden.

Im Januar 2020 begann das regionale Kulturministerium mit der Auftragsvergabe für das Entwurfsprojekt. Die Planung dieser Maßnahme wurde im August 2020 an das in Almeria ansässige Unternehmen Unión para la Mejora de la Construcción für 14 250 Euro und eine Ausführungsfrist von vier Monaten vergeben.

Die Einwände der Techniker des Regionalministeriums ermöglichten jedoch erst im März 2023 eine Genehmigung. Der Entwurf des ursprünglich vorgeschlagenen Plans wurde bis zu fünf Mal geändert, bis die endgültige Fassung vorlag.

Das Projekt umfasst Reinigungs- und Konsolidierungsarbeiten an den archäologischen Wänden und Profilen sowie den Bau eines Gehwegs mit Holzlatten, der es den Besuchern ermöglicht, die Überreste unterhalb der Calle Alcazabilla von einer Aussichtsplattform aus zu besichtigen. Es umfasst auch die Entwicklung einer Augmented-Reality-App und die Erstellung von QR-Codes, um die Öffentlichkeit über die Geschichte der Überreste zu informieren.

Im Juni 2023 schrieb das regionale Kulturministerium das Projekt mit einem Budget von 93.333 Euro (zu 80 % europäisch finanziert) und einer sechsmonatigen Realisierungsfrist aus. Dieses Verfahren war jedoch nicht erfolgreich, da nur ein Angebot eingereicht wurde, das von der Junta aufgrund eines Problems mit der verantwortlichen Person abgelehnt wurde. Im Jahr 2024 versuchte die andalusische Regierung erneut, das Projekt zu vergeben. Die Junta verlangte jedoch Unterlagen, die das Unternehmen nicht vorlegte, so dass die Ausschreibung erneut für ungültig erklärt wurde.

Nach diesem zweiten Rückschlag beschloss das Regionalministerium, dasselbe Unternehmen aus Almeria, das das Projekt im Jahr 2020 ausgearbeitet hatte, mit einer Überarbeitung des Dokuments zu beauftragen, um den Verfall der Mauern, die die Ausgrabungen unter der Calle Alcazabilla umgeben, und der Böschung des südlichen Zugangs zum Römischen Theater aufzuhalten. Im Dezember 2024 wurde die letzte Version des Projekts fertiggestellt, aber auch sie wurde von den Technikern der Kulturdelegation beanstandet.

Nach der Beseitigung dieser Einwände und der Zustimmung des Colegio de Arquitectos im Mai gab die Provinzkommission für historisches Erbe schließlich grünes Licht für den neuesten Entwurf des Projekts mit einem Budget von 147 318 Euro. Die Ausführungszeit wurde von sechs auf fünf Monate verkürzt. Eine der Änderungen besteht in einer leichten Verkleinerung der Fläche der Plattform, von der aus die Überreste besichtigt werden können, um einen unkontrollierten öffentlichen Zugang zum Römischen Theater zu vermeiden.

Die neue Ausschreibung wurde am 12. September veröffentlicht, in der Hoffnung, dass diese Änderungen an den Unterlagen die Bieter ermutigen würden. Bis zum Ablauf der Frist am 16. Oktober hatte jedoch kein Unternehmen ein Angebot eingereicht.