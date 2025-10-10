Skulpturen von Neptun und Venus werden bald den Eingang zum Hafen von Málaga schmücken

Regina Sotorrío Málaga Freitag, 10. Oktober 2025 Teilen

Der Eingang des Hafens von Málaga wird von der Plaza de la Marina aus mit einem riesigen Neptun und einer Venus geschmückt werden. Die Hafenbehörde hat die Installation der beiden Skulpturen des Künstlers Ginés Serrán genehmigt und hat jetzt die Ausführung der Sockel, auf denen die schweren Skulpturen stehen werden, sowie deren Transport und Installation öffentlich ausgeschrieben. Neben den mythologischen Figuren werden zwei weitere kleinere Löwenskulpturen das Ensemble mit dem Titel „Las columnas del mar» (Die Säulen des Meeres) vervollständigen.

„Die Skulpturen von Venus und Neptun, Leihgaben des Künstlers, haben ein beträchtliches Gewicht und Abmessungen, die ein speziell konzipiertes Fundament erfordern, um ihre strukturelle Stabilität gegenüber den zu erwartenden permanenten Belastungen und variablen Einwirkungen, vor allem Wind und Erdbeben, zu gewährleisten«, heißt es in der Ausschreibung.

Die Löwen werden aus den Lagerräumen der Hafenbehörde von Málaga zum bestehenden Kreisverkehr transportiert. Diese Maßnahme, „wird durch die Aufbringung einer wasserfesten und dauerhaften Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung auf die Marmorverkleidung ergänzt«. Für das Projekt steht ein Budget von 57.687,15 Euro zu Verfügung, die Ausführungszeit beträgt zwei Monate.

Der in Ceuta geborene Bildhauer arbeitet seit Jahren an diesen Skulpturen. Die Skulptur von Neptun hat eine Höhe von 8 Metern und ein Gewicht von zwei Tonnen. Der Meeresgott trägt auf seinem rechten Arm ein Fischernetz, das aus Bronze und 24 Karat Gold gegossen ist. «Es ist das erste Mal in der Kunstgeschichte, dass eine Bronzeskulptur mit einem Netz angefertigt wird, weil es so komplex ist», betonte eine Kommunikationsagentur im Namen des Künstlers, als sie seine Kreation für den Hafen von Málaga ankündigte.

Der in Ceuta als Sohn eines Malagueño geborene Ginés Serrán-Pagán hat die meiste Zeit seines Lebens in den Vereinigten Staaten gelebt, wo er seinen Abschluss an der New York University machte. Ginés Serrán-Pagán hat im Laufe seiner künstlerischen Karriere an mehr als 250 Einzel- und Gruppenausstellungen in der ganzen Welt teilgenommen. Er hat 3.800 Gemälde, Skulpturen und Keramiken geschaffen, von denen sich 2.600 in Privatsammlungen, Institutionen und Museen befinden.