Fußgängerbereiche in der Avenida de Andalucía in Málaga sollen ausgeweitet werden

Im Jahr 2005, also vor zwanzig Jahren, nahm die Stadtverwaltung von Málaga eine umfassende Umgestaltung des Paseo del Parque vor, um den botanischen Reichtum dieser Grünfläche aufzuwerten und die Nutzung der Fußgängerzonen zu fördern. Vierzehn Jahre später, im Jahr 2019, war die Alameda Principal an der Reihe, die mit der Umwandlung der äußeren Fahrbahnen in zwei Boulevards ebenfalls eine drastische Umgestaltung erfuhr. Nun ist es an der Zeit, diese Philosophie der ganzheitlichen Renovierung auch auf die Avenida de Andalucía auszudehnen, für die das städtische Stadtplanungsamt ein Projekt ausgearbeitet hat, das diese breite Verkehrsader grundlegend verändern wird.

Der von den städtischen Technikern entworfene Eingriff zielt darauf ab, den «Alameda-Effekt» auf diese Verlängerung der Achse des Paseo del Parque und der Alameda Principal selbst auszudehnen, von der Kreuzung mit der Calle Armengual de la Mota bis zur Brücke Puente de las Americas. Zu diesem Zweck sollen die derzeitigen breiten Bürgersteige in eine Art länglichen «Park» mit Erholungsbereichen, Treffpunkten und schattigen Plätzen umgewandelt werden.

Zu diesem Zweck wird das derzeitige weiß-rot geflieste Pflaster durch einen komfortableren Bodenbelag für Fußgänger ersetzt, wobei Oberflächen aus verschiedenen Materialien kombiniert werden und die begrünten Flächen vergrößert werden, wie es in der Alameda geschehen ist, obwohl in diesem Fall die Pflege der auf dem Boden angelegten Grünstreifen kompliziert war.

Radweg statt Mittelstreifen

Nach einem Entwurf der geplanten Maßnahme für die Avenida de Andalucía, zu dem SUR Zugang hatte, sollen sich in den neuen Fußgängerbereichen Sitz- und Gartenbereiche abwechseln. Die bestehenden Steinbänke um die Bäume herum werden verschwinden, und an ihrer Stelle werden Gruppen von Bänken und festen Tischen sowie Spielbereiche für Kinder entstehen. Außerdem ist, wie auf dem Bild zu sehen ist, ein riesiges Schachbrett vorgesehen. Andererseits wird der derzeitige Mittelstreifen entfernt und durch einen von Palmen eingerahmten Radweg ersetzt.

Darüber hinaus sieht ein vom Stadtplanungsamt ausgearbeiteter Interventionsplan die Möglichkeit vor, Räume mit Fitnessgeräten und andere für Ausstellungen mit Tafeln einzurichten.

Die heutige Form der Avenida de Andalucía geht auf die 1970er Jahre zurück, als sie als Achse zur Erweiterung des Stadtzentrums nach Westen angelegt wurde. Um sie herum wurden die Gebäude des Finanzministeriums, der Post, des El Corte Inglés und der Hauptsitz der Unicaja gebaut, sowie mehrere Wohnblocks, die ihr ein modernes Aussehen verliehen.