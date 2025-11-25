Für den Versuch des Verkaufs ihres Babys in Málaga festgenommene Mutter hatte dies schon einmal versucht

Juan Cano Málaga Dienstag, 25. November 2025 | Aktualisiert 10:50h. Teilen

Gegen die Frau, die beschuldigt wird, ihr Baby für 3.000 Euro verkauft zu haben, wurde zuvor ermittelt, weil sie versucht hatte, ein anderes Kind zu verkaufen, so die Ermittlungen der autonomen Polizeieinheit, die der andalusischen Regionalregierung untersteht.

Bei der Untersuchung des jüngsten Falles stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau bereits zuvor wegen eines ähnlichen Sachverhalts im Zusammenhang mit einem anderen Baby ermittelt worden war, allerdings nicht in Málaga, sondern in einer anderen spanischen Provinz. Die Ermittlungen wurden von der Guardia Civil geführt.

In diesem Fall kam alles ans Licht, weil die Frau allein in ihrer Wohnung entbunden hatte und die Gesundheitsbehörden alarmierte, die das Haus aufsuchten. Die Sanitäter beschrieben in ihrem Bericht die schwerwiegenden unhygienischen Zustände in der Wohnung.

Die Intervention führte zu einer Nachverfolgung durch die Jugendbehörde der andalusischen Regionalregierung, die einen weiteren Bericht des Krankenhauses der Costa del Sol einschloss, in das die Frau mit dem Baby eingeliefert wurde. Offenbar hatte die Mutter ihre Absicht geäußert, das Kind «wegzugeben», da es ihr nicht möglich war, es großzuziehen, so die Quellen.

Das Neugeborene wurde zudem positiv auf toxische Substanzen (ein Narkotikum) getestet, was bei der Mutter alle Alarmglocken schrillen ließ.

Als der Fall bei der Polizei ankam, beschlossen die Ermittler, die Mutter zu befragen, um die Situation des Babys und ihr familiäres Umfeld zu überprüfen. Bei dem Gespräch stellten sie «Unregelmäßigkeiten und Widersprüche» fest, die sie veranlassten, das Standesamt zu konsultieren.

Zu ihrer Überraschung war das Neugeborene als Tochter der Verdächtigen und eines Mannes registriert, mit dem sie offensichtlich keine Beziehung hatte, obwohl sie in derselben Stadt lebten. Die Richtung der Ermittlungen war klar: Es galt herauszufinden, warum er als Vater des Kindes eingetragen war.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann und seine Partnerin seit einiger Zeit versuchten, Eltern zu werden, und Schwierigkeiten hatten, auf natürlichem Wege ein Kind zu zeugen. Berichten zufolge war sie eine Bekannte der biologischen Mutter des Babys.

Denselben Quellen zufolge gab die Frau an, sie habe gewusst, dass das Neugeborene nicht gut versorgt werden würde, und deshalb habe man ihr angeboten, sich um sie zu kümmern. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass diese Vereinbarung genauso wie im neuen Fall die Zahlung von 3.000 Euro an die Mutter vorsah.

Aufgrund der gesammelten Beweise ermittelte die Polizei gegen die Beteiligten wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung und nahm das Baby weg, das nun unter der Vormundschaft der Junta de Andalucía steht und in einer Pflegefamilie untergebracht ist, «wo es die notwendige Pflege und den notwendigen Schutz erhält», so die Erklärung der Polizei.