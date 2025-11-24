Nationalpolizei verhindert Verkauf eines Babys für 3.000 Euro in der Provinz Málaga

Matías Stuber Málaga Montag, 24. November 2025 Teilen

Einem Neugeborenen einen Preis auferlegen. Ein unmenschlicher Akt, begangen von einer biologischen Mutter und einem Paar, das seinen Kinderwunsch aufgrund von Unfruchtbarkeitsproblemen nicht erfüllen konnte. Die Nationalpolizei in Málaga hat den Verkauf eines Babys für 3.000 Euro dank einer Untersuchung verhindert, die diese kriminelle Handlung aufgedeckt hat, und hat es ermöglicht, dass das Neugeborene in einer Pflegefamilie und unter der Obhut der Junta de Andalucía in einer sicheren Situation ist.

Dies teilte das regionale Ministerium für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle am Sonntag in einem Kommuniqué mit, in dem es auf die Aktion hinwies, die von der Nationalen Polizeieinheit der Autonomen Gemeinschaft Andalusien (UPA) mit Sitz in Málaga in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzdienst der andalusischen Regionalregierung durchgeführt wurde.

Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem die territoriale Delegation für soziale Eingliederung, Jugend, Familie und Gleichstellung von Málaga einen Beschluss zur vorläufigen Entlassung eines neugeborenen Kindes gefasst hatte, das in ein Krankenhaus der Provinz eingeliefert worden war. Nach der Vollstreckung dieses Beschlusses veranlassten die Beamten die sofortige Abholung des Minderjährigen und seine anschließende Übergabe an eine Notfall-Pflegefamilie (FAU).

Bei der Anhörung der biologischen Mutter vor den Beamten wurden mehrere Unregelmäßigkeiten und Widersprüche in Bezug auf die Beziehung zwischen ihr und dem angeblichen Vater festgestellt, der als solcher im Standesamt eingetragen war. In Anbetracht der Schwere des Sachverhalts wurde eine Untersuchung eingeleitet, die eine rasche und vollständige Identifizierung aller beteiligten Personen ermöglichte. Die Hauptarbeit konzentrierte sich auf eine mutmaßliche Straftat, die darin bestand, ein neugeborenes Kind zur Eintragung in das entsprechende Personenstandsregister als das eigene Kind vorzustellen und einzutragen.

Die Ermittlungen ergaben, dass die biologische Mutter mit einem Paar, das sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzog, eine finanzielle Vereinbarung über 3.000 Euro getroffen hatte. Der als Vater eingetragene Mann ist nicht der biologische Vater, sondern die Person, die sich in Absprache mit der Mutter beim Standesamt als Vater des Neugeborenen eintragen ließ.

Einem Baby einen Preis aufdrücken

Die Ermittlungen ergaben, dass das Paar angesichts der Unmöglichkeit, Kinder zu bekommen, mit der leiblichen Mutter Kontakt aufgenommen und ihren Vorschlag angenommen hatte, das Neugeborene als ihre Tochter zu registrieren und es ihr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus gegen die vereinbarten 3.000 Euro zu übergeben. Dank des Eingreifens der Polizei, die die sofortige Abholung des Kindes ermöglichte und seinen Schutz zu jeder Zeit gewährleistete, kam es nicht zu diesem Vorhaben.

Das Kind steht derzeit unter der Vormundschaft der Junta de Andalucía und ist in einer Pflegefamilie untergebracht, wo es die notwendige Betreuung und den notwendigen Schutz erhält. Die Klage führte zur Anklage sowohl gegen die leibliche Mutter als auch gegen das Ehepaar, das an der Übernahme des Kindes interessiert war.

Darüber hinaus begingen die Beteiligten den Straftatbestand der Fälschung einer öffentlichen Urkunde, indem sie wesentliche Elemente der Geburtsurkunde des Babys im Standesamt änderten.