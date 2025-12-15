Grippewelle in Málaga: Maskenpflicht bereits in mehreren Krankenhäusern

José Antonio Sau Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Das Hospital Regional Universitario und das Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria in Málaga haben die Verwendung von Masken in ihren Einrichtungen zur Pflicht gemacht. In einer internen Anweisung der Verwaltungsabteilung des Regionalkrankenhauses, zu der SUR Zugang hatte, heißt es, dass diese Entscheidung «in Anbetracht der frühen Grippesaison und der Zunahme akuter Atemwegsinfektionen in der Provinz» getroffen wurde.

Das Regionalkrankenhaus besteht aus dem Allgemeinen Krankenhaus, dem Hospital Civil, dem Hospital Materno Infantil und dem CARE José Estrada. m Falle des Clínico sind die angeschlossenen Zentren das Hospital Marítimo in Torremolinos, das Hospital Valle del Guadalhorce (Cártama) und das Hospital de Alta Resolución in Benalmádena.

Die Maskenplicht wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des regionalen Ministeriums für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle und dem Aktionsplan 2025-26 angeordnet, erklärte das Regionalkrankenhaus in einer auf seiner Website veröffentlichten Informationsnotiz. «Sie ist für das gesamte medizinische und nichtmedizinische Personal sowie für Patienten, Besucher und Dienstleister in den Pflege- und Gemeinschaftsbereichen des Krankenhauses obligatorisch», so das Zentrum in einer Informationsnotiz. Die Verwaltung bezieht sich unter anderem auf Sprechstunden, Notfälle, Warteräume, Krankenhausetagen, Flure und Aufzüge.

Die Anordnung ist heute in Kraft getreten und bleibt bis zum 8. Januar in Kraft; sie wird je nach epidemiologischer Entwicklung überprüft. «Diese Maßnahme zielt auf den Schutz der Patienten und der Fachleute ab», so das Zentrum.

Quellen im Hospital Clínico haben der Zeitung SUR erklärt, dass diese Maßnahme in ihrem Fall seit Samstag in Kraft ist, da «in den letzten 15 Tagen eine Vervierfachung der akuten Atemwegsinfektionen in Málaga zu verzeichnen war», einschließlich der neuen K-Variante der Influenza, die ansteckender ist als ihre früheren Mutationen und auch resistenter gegen Impfstoffe, obwohl auch Coronavirus-Infektionen, Erkältungen und Schnupfen auftreten, so die gleichen Quellen.

Die Grippe und andere Atemwegserkrankungen betreffen vor allem chronisch kranke Patienten mit Herz-, Lungen-, Atemwegs- oder onkohämatologischen Problemen. Sie führen bereits zu Krankenhauseinweisungen wegen akuter Atemwegsinfektionen in den Krankenhäusern der Provinzhauptstadt.