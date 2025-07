Málaga unter den «Top Fünf» der beliebtesten Urlaubsziele der Spanier im Juli

Pilar Martínez Málaga Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Die Hotel- und Flugsuchmaschine Jetcost.com hat eine Rangliste mit den von bei spanischen Reisenden Urlaubsorten veröffentlicht, und in den «Top 5» ist die Stadt Málaga, weit vor anderen Gemeinden der Costa del Sol, die traditionell mehr Anziehungskraft für den Sommer haben, wie Torremolinos, Fuengirola oder Benalmadena.

Die Plattform hat darauf hingewiesen, dass die Suchanfragen nach Unterkünften in diesem Monat um 8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen sind, was ein Rekord ist. Bei den Vorlieben ist klar, dass die Spanier immer noch auf der Suche nach Sonne und Strand sind. Deshalb entfallen 74 Prozent der Suchanfragen auf Küstengebiete, während 26 Prozent der Suchenden ruhigere Gegenden im Inland bevorzugen.

Jetcost.com wies darauf hin, dass die Liste der beliebtesten Reiseziele der Spanier in diesem Juli von Benidorm angeführt wird, gefolgt von Palma de Mallorca, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria und Málaga, das diese «Top 5» abschließt. Die Rangliste zeigt, dass die Suchanfragen nach Málaga vor denen nach Alicante oder Barcelona sowie Ibiza oder Santa Cruz de Tenerife liegen.

Sie verdeutlicht auch die Anziehungskraft Andalusiens, das für die Spanier zur bevorzugten Region für ihren Urlaub im Juli geworden ist. Vierzehn Reiseziele haben die Region auf eine Position gebracht, die durch das große Interesse an Málaga sowie an Cádiz und Sevilla, die auf den Plätzen 10 und 11 der Liste stehen, sowie an Roquetas de Mar, auf Platz 14, und Puerto de Santa Maria, auf Platz 18, verstärkt wird.

Auch andere Orte in der Provinz Málaga haben eine relativ hohe Punktzahl erreicht wie Torremolinos (Platz 21), Fuengirola (Platz 23) und Benalmádena (Platz 32).