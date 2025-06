Mann erleidet Verbrennungen zweiten und dritten Grades beim Besuch eines Sushi-Restaurants in Málaga

Juan Cano Málaga Montag, 30. Juni 2025 Compartir

Ein 33-jähriger Mann liegt in ernstem Zustand im Krankenhaus, nachdem er am gestrigen Sonntag in einem Sushi-Restaurant in Málaga Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten hat.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Der Mann aß mit seiner Freundin und einem Freund an einem Tisch auf der Terrasse des Restaurants und bat den Kellner darum, die Brennpaste unter einem Fondue-ähnlichen Gefäß zu entzünden, damit das Essen nicht kalt wird. Das tat der Kellern auch, aber die Flamme wurde so groß, dass die Kleidung des Mannes Feuer fing und zu brennen begann.

Als der Krankenwagen eintraf, musste er stabilisiert und ins Regionalkrankenhauses von Málaga gebracht werden, von wo aus man ihn in das Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla transportierte, die eine Spezialabteilung für Verbrennungsopfer hat.

Der Mann erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht, am Hals, an der Brust und an den Armen, die etwa 20 Prozent seiner Körperoberfläche betreffen.