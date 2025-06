Mehr als 300 Kilo Haschisch in einem Container aus den USA im Hafen von Málaga beschlagnahmt

Europa Press Málaga Dienstag, 24. Juni 2025 Compartir

Die Guardia Civil und die spanische Zollbehörde haben die so genannte «Alfalfa-Padana»-Operation durchgeführt, bei der im Hafen von Málaga 323 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt wurden, die in einem aus den USA stammenden Container mit mehr als 4.500 Kilogramm Saatgut versteckt waren. Zwei Personen wurden verhaftet und gegen sieben weitere Personen wird im Zusammenhang mit dem Sachverhalt ermittelt.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Ziel des Containers mit den Drogen ein Lagerhaus in der Stadt Padul in der Provinz Granada war und dass sich die für die Einfuhr des Containers verantwortliche Person in Valencia befand. Die Beamten durchsuchten das Lagerhaus in Padul und konnten eines der Mitglieder der kriminellen Vereinigung festnehmen, das das Marihuana erhalten hatte.

Anschließend begaben sich die Ermittler in die Provinz Valencia, wo sie ein weitere Lagerhalle in der Stadt Benaguacil und ein Haus in Pobla de Vallbona durchsuchten und ein weiteres Mitglied der kriminellen Gruppe verhafteten, das die Einfuhr in Auftrag gegeben hatte.

Die Ermittler konnten nachweisen, dass die Logistik für die Entgegennahme des Verstecks zwar in der Provinz Granada organisiert wurde, die Einfuhr und Entgegennahme des Containers jedoch von Valencia aus gesteuert wurde.

In Spanien angekommen, sollte die Haschisch auf dem Landweg in andere europäische Länder transportiert werden. Die Ermittler haben rechtliche Schritte gegen weitere sieben Personen eingeleitet, die mit der Einfuhr der Droge in Verbindung stehen.

Dies ist der erste bekannte Versuch, Haschisch aus den Estados Unidos über den Hafen von Málaga einzuführen. Die Festgenommenen wurden dem Amtsgericht von Málaga übergeben, das den Fall wegen der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und wegen Verstoßes gegen die öffentliche Gesundheit verhandelt.