Mehrere Kriegsschiffe machen im Hafen von Málaga Station

Ignacio Lillo Málaga Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Der Hafen von Málaga ist in den letzten Tagen von mehreren spanischen und europäischen Kriegsschiffen angelaufen worden, die zeitlich mit der Eskalation des Krieges zwischen Israel und dem Iran sowie den US-Bombenangriffen zusammenfallen. Das von der Größe her imposanteste Schiff, das in diesen Tagen im Hafen von Málaga angelegt hat, ist die Galicia. Es handelt sich um ein amphibisches Angriffsschiff der spanischen Marine mit einer Länge von 160 Metern und einer Breite von 25 Metern.

Das Schiff ist für ein Infanteriebataillon mit 400 Soldaten und deren Ausrüstung ausgelegt. Es ist außerdem mit einem Sanitätsbereich, einem Operationssaal und einem Labor ausgestattet und verfügt über ein Arsenal für Marinemunition aller Art, einschließlich Platz für 30 Torpedos. Darüber hinaus kann es 33 Kampfpanzer, 170 gepanzerte Fahrzeuge oder sechs leichte und vier schwere Landungsboote aufnehmen.

Die Galicia, die mit einer 185-köpfigen Besatzung fährt, liegt seit Samstag an der Hafenmole 2 und hat am Sonntag im Rahmen eines Tags der offenen Tür zahlreiche Besucher empfangen. Das Schiff soll am heutigen Montag auslaufen.

Außerdem lief am Samstag die Cantabria, ein 174 Meter langes Kampfversorgungsschiff, ein, das neben der Station für Kreuzfahrtschiffe am Levante-Dock positioniert war. Wie bei dem vorigen Schiff war der Grund für den Besuch unter anderem ein Zwischenstopp zur Erholung der Besatzung.

Auch französisches und italienisches Kriegsschiff in Málaga

Neben den beiden vorgenannten Schiffen ist am Sonntagnachmittag auch ein französisches amphibisches Angriffsschiff der französischen Marine den Hafen von Málaga anlaufen: die 199 Meter lange Dixmude. Das Hauptmerkmal dieses Schiffes ist seine Funktion als Hubschrauberträger mit einem Flugdeck von 6.400 Quadratmetern und sechs Landeplätzen.

Darüber hinaus bietet der Hangar Platz für 16 bis 30 Flugzeuge. Er bietet auch die Möglichkeit, schwere Leclerc-Panzer zu transportieren.

Die Ankunft von Kriegsschiffen in Málaga begann Mitte vergangener Woche mit dem Patrouillenschiff der italienischen Militärmarine Giovanni Delle Bande Nere, das vom 18. bis 20. Juni im Hafen lag.

Die Situation im Hafen von Málaga hat linke politische Gruppen alarmiert. So hat die Podemos-Abgeordnete Martina Velarde im Kongress eine Reihe von Fragen an die Regierung eingereicht, um die Bedingungen und Beweggründe zu klären, die das gleichzeitige Einlaufen mehrerer Kriegsschiffe in den Hafen von Málaga in diesen Tagen ermöglichen.

Ihrer Meinung nach hat diese Konzentration von Militärschiffen in einem zivilen Hafen, der keinen militärstrategischen Charakter hat, bei zahlreichen Bürgergruppen sowie bei Anwohnern, die über den internationalen Kontext der zunehmenden Militarisierung besorgt sind, «Unbehagen» ausgelöst.