Mysteriöse Messerattacke vor dem Fußballplatz in Málagas Stadteil Guadalmar

María José Díaz Alcalá Málaga Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei untersucht einen Messenangriff auf einen 40-jährigen Mann in Málaga. Der Vorfall ereignete sich, als das Opfer den Fußballplatz im Stadtteil Guadalmar verließ und zu seinem Auto ging.

Am Sonntag, kurz nach halb zehn Uhr abends, wurden die Rettungsdienste zu einem Überfall in der Calle Conde Lucanor alarmiert, bei dem ein Mann am Oberschenkel und am linken Arm verletzt worden war. Beamte der Nationalpolizei, der Ortspolizei und des medizinischen Dienstes wurden zum Tatort geschickt.

Das Opfer war Berichten zufolge im Begriff, in sein Fahrzeug zu steigen, als er von einer Person ähnlichen Alters angesprochen wurde. Zeugen bemerkten eine Rangelei und hörten einen Schrei. Der Messerstecher verließ dann den Tatort in einem Fahrzeug.

Der verletzte Mann, der eine vage Beschreibung des Verdächtigen abgab, rief um Hilfe und wurde von den Sanitätern am Tatort versorgt, die ihn schließlich in das Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria brachten, so die 112.

Quellen der Provinzpolizei von Málaga teilten mit, dass die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls noch nicht abgeschlossen sind, da es noch keine Verhaftungen gegeben hat.