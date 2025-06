Nadals Tennisclub in der Stadt Málaga wird erweitert: Das ist das definitive Projekt

Jesús Hinojosa Málaga Freitag, 27. Juni 2025 Compartir

Nach zwei Jahren der Ankündigungen und Verhandlungen scheint die Errichtung eines Tennisclubs unter der Marke Rafa Nadal in Málaga näher zu rücken. Wie SUR erfahren hat, hat das Stadtplanungsamt bereits die Studie und die Vorbereitungen für eine Ausschreibung zum Umbau, zur Erweiterung und zur Änderung der Verwaltung der Einrichtungen des Inacua-Tennis- und Padelzentrums neben dem Leichtathletikstadion vorangetrieben. Realisieren soll den Umbau das Immobilienunternehmen Sierra Blanca aus Marbella, das die Initiative auch vorangetrieben hat.

Wie diese Zeitung Ende letzten Jahres berichtete , sieht der Fahrplan für diese Aktion vor, dass Serveo, ein Tochterunternehmen von Ferrovial, das das Tenniszentrum seit 2014 betreibt und noch neun Jahre lang die Konzession für dieses Zentrums innehat, vorzeitig auf den Weiterbetrieb verzichtet.

Im Gegenzug wird es eine finanzielle Entschädigung von Sierra Blanca an Serveo geben, sobald die Formalitäten zur Eigentumsübertragung von Ferrovial an den Portobello-Fonds, der die Liegenschaft gekauft hat, abgeschlossen sind. Derzeit hängt der Rücktritt von Serveo von der endgültigen Klärung einiger wirtschaftlicher Fragen zwischen den noch verbliebenen Betreibern des Sportzentrums und der Stadtverwaltung ab, die einige Einwände gegen die letzten von dem Unternehmen eingereichten Unterlagen zur Rückgabe der Einrichtungen an die Stadtverwaltung erhoben hatte.

In all dieser Zeit wurde das Projekt des Nadal-Tennisclubs jedoch um ein Grundstück erweitert, das der Stadt gehört und die ursprüngliche Fläche von etwa 22.500 Quadratmetern erheblich vergrößern wird. Es liegt östlich des derzeitigen Zentrums, zwischen den Avenidas Alicia de Larrocha und Imperio Argentina.

Die Entwicklung des Vorhabens hängt von der vorherigen Verzichtserklärung des Unternehmens ab, das seit 2014 über das Sportgelände verfügt.

Dieses Gelände, das derzeit als Parkplatz genutzt wird, wird das Projekt um mehr als 11.000 Quadratmeter erweitern. Wie SUR erfahren hat, soll dort ein Wohnheim für Sportler entstehen, das an die Aktivitäten des künftigen Nadal-Clubs gekoppelt ist, der damit einen wichtigen Mehrwert für seinen Betrieb erzielen würde.

Diese Residenz würde es ermöglichen, Menschen aus anderen Teilen des Landes oder aus dem Ausland anzuziehen, die für ein paar Tage nach Málaga kommen wollen, um im renovierten Tenniszentrum zu trainieren. Wie bereits in der Akademie von Nadal in seiner Heimatstadt Manacor (Mallorca) könnten sie auch hier eine Unterkunft erhalten, die auf sie zugeschnitten ist.

In jedem Fall hängt die Entwicklung dieses vom Bauträger Sierra Blanca initiierten Projekts noch vom Abschluss der Verfahren für den Verzicht von Serveo auf das Racket Center ab, was zur Folge haben wird, dass die Stadtverwaltung eine neue Ausschreibung durchführen wird, um den Betrieb dieses Platzes und des angrenzenden Grundstücks an ein neues Unternehmen zu übergeben, das die Plätze renovieren und erweitern wird, an die ein Wohnhaus für die künftigen Nutzer angebaut werden kann.

Dieses Sportprojekt gewinnt damit an Bedeutung für eine Zone der Stadt Málaga, die in stetigem Wachstum begriffen ist. Die Arbeiten für den Campus der Universität Alfonso X. El Sabio, der im September auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe des Sportzentrums eröffnet werden soll, sind bereits Realität, ebenso wie die verschiedenen Wohnbauprojekte, die auf Grundstücken wie Torre del Río, La Térmica oder El Pato, die bereits als 'goldene Meile' der Küste der Stadt Málaga bekannt sind, durchgeführt wurden und weiter entwickelt werden.