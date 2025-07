Guadalmedina-Flussbett in Málaga soll zur neuen Flaniermeile werden

Plätze statt nur Brücken ist das Motto bei der Integration des Guadalmedina-Flussbetts in die Stadt.

Jesús Hinojosa Málaga Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Obwohl der Plan für die Integration des Guadalmedina-Flussbetts in das Stadtgefüge von Málaga noch nicht genehmigt ist, schreitet die Stadtverwaltung mit der Ausarbeitung des Vorschlags für die so genannten «puentes-plaza» (platzähnliche Brücken) voran. Dabei soll der Fluss großflächig abgedeckt werden, um so große Fußgängerbereiche schaffen zu können. Im Mittelpunkt soll ein großes Gewölbe zwischen den Brücken Aurora und Armiñán stehen, das als Flaniermeile das Zentrum mit dem Trinidad-Viertel verbindet.

Den Auftrag für die Flussbettgestaltung hat das Madrider Ingenieurbüros Esteyco bekommen. Wenn es keine Einsprüche anderer Bieter gibt, wird Esteyco den ersten Entwurf für die «puentes-plaza» ausarbeiten. Das Budget für den Projektentwurf beläuft sich auf 250.000 Euro, fertig muss er spätestens Ende des Jahres sein.

Vergrößern Computersimulation des künftigen Erscheinungsbildes des Flussbetts.

Laut der Vorgaben muss das Ingenieurbüro nicht nur die teilweise Überdeckung des Flussbettes durch den Bau eines großen Brückenplatzes zwischen der Armiñán- und der Aurora-Brücke planen, sondern auch den Bau zweier kleinerer Brücken auf der Höhe der Kirche Santo Domingo und der derzeitigen Trinidad-Brücke und die Schaffung eines Flussparks zwischen der Armiñán-Brücke und der Fußgängerbrücke von El Perchel.

Des Weiteren sind Sanierungs- und Begrünungsmaßnahmen in angrenzenden Straßen wie der Avenida de Fátima, dem Pasillo Santo Domingo, der Avenida de la Rosaleda und dem Pasillo Santa Isabel vorgesehen.