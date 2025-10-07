Pferdebesitzer nach Verbot der Touristen-Kutschen in Málaga: Stadt soll für den Unterhalt der Tiere sorgen

Juan Soto Málaga Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Eine der großen Fragen, die noch offen sind, nachdem Málagas Bürgermeister Francisco de la Torre am gestrigen Montag die Pferdekutschen für Stadtrundfahrten für Touristen mit sofortiger Wirkungt verboten hatte, ist die Frage, was mit den Tieren geschehen wird. Die Stadtverwaltung von Málaga hat jeden der Lizenzinhaber mit 125.380,48 Euro entschädigt und ihnen eine Frist von einem Monat gesetzt, um die Ställe im Bezirk Teatinos zu verlassen, aber das Schicksal der Pferde ist noch offen.

Wenn sich nichts ändert, wird die Zukunft jedes einzelnen Tieres die alleinige Entscheidung seiner Besitzer sein. Viele von ihnen haben begonnen, nach Käufern sowohl für die Tiere als auch für die Kutschen und das übrige Geschirr in den Ställen zu suchen. Sie sagten jedoch, dass dies keine leichte Aufgabe sei, da die Tiere domestiziert und daran gewöhnt sind, nur diese Arbeit zu verrichten.

Eine andere, kompliziertere Möglichkeit besteht darin, dass die Tiere in andere Städte gebracht werden, in denen dieser Dienst noch angeboten wird. In der Provinz gibt es ihn noch in Marbella, Fuengirola und Mijas, und im übrigen Andalusien kann er in großen Städten wie Sevilla und Córdoba in Anspruch genommen werden.

Die letzte Möglichkeit, die niemand sehen will, ist die Schlachtung der Tiere. Einige Fahrer erkennen an, dass viele von ihnen bereits alt und kostspielig im Unterhalt sind, so dass es nicht machbar ist, sie in eine Reitschule zu bringen, wo sie Miete, Futter und tierärztliche Dienste bezahlen müssen. «Sie reden von Tierschutz, aber sie bringen alle Tiere zum Schlachthof», klagten die Kutscher.

Aus diesen Gründen wiesen sie darauf hin, dass der beste Ausweg darin bestünde, dass die Stadtverwaltung von Málaga die Tiere für einen längeren Zeitraum im Depot unterbringen oder sogar die Pflege der Tiere übernehmen würde, solange sie noch leben. «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir für die Aufhebung der Lizenzen entschädigt wurden, nicht aber für den Unterhalt der Tiere und ihrer Habseligkeiten», erklärten sie.