Rekord-Segelschiff macht im Hafen von Malaga Station

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Das Segelschiff M5 macht derzeit in der Muelle Uno, dem Megayachthafen im Hafen von Málaga, Station. Dieses 78 Meter lange Schiff verfügt über mehrere technische Merkmale, die es einzigartig machen.

Zum einen ist sie die größte Yacht, die aus Glasfaser gebaut wurde, was einen leichteren Rumpf ermöglicht, so dass sie schneller wird und bei wenig Wind segeln kann. Außerdem ist sie die größte Segelyacht mit einem einzigen Mast (der bis zu 80 Meter hoch ist).

Das Takelwerk (die Seile, die den Mast stützen) besteht aus Fasern und Titan, was im Vergleich zu einem herkömmlichen Stahlsystem bis zu 18 Tonnen Gewicht spart.

Paradoxerweise ist eine der umweltfreundlichsten Yachten im Besitz von Rodney Ray Lewis, einem amerikanischen Ölmagnaten

Die Segelyacht wurde ursprünglich als Mirabella V gebaut, wurde aber vor kurzem in der NCA Refit-Werft in Italien renoviert. Sie wurde ursprünglich von Joseph Vittoria, dem ehemaligen CEO des Autovermieters Avis, in Auftrag gegeben und 2004 zu Wasser gelassen.

Öl-Milliardär

Paradoxerweise ist eine der grünsten Yachten im Besitz von Rodney Ray Lewis, einem amerikanischen Ölmagnaten, Gründer und Vorsitzender von Lewis Energy, einem in Texas ansässigen Unternehmen zur Exploration fossiler Brennstoffe.

Lewis, der Sohn eines US-Luftwaffenpiloten, ist bekannt dafür, dass er alte Kampfflugzeuge sammelt, die er selbst fliegt. Dasselbe tut er auch am Steuer seines mächtigen Segelboots.

Die M5 bietet Platz für bis zu 16 Passagiere in acht Kabinen, die von einer 17-köpfigen Besatzung bedient werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 14 Knoten, und die Windnavigation wird durch den Antrieb von zwei leistungsstarken Caterpillar-Motoren unterstützt. Der geschätzte Preis liegt bei rund 50 Millionen Euro, wobei die jährlichen Wartungskosten zwischen drei und fünf Millionen Euro liegen.