Die Beamten des Sondereinsatzkommandos vor dem Justizpalast von Málaga. SUR
Sondereinsatzkommando der Guardia Civil muss Justizpalast von Málaga sichern

Fortsetzung der Austragung des Konflikts zwischen zwei Clans aus Benahavís im Gerichtssaal erwartet

Irene Quirante

Málaga

Mittwoch, 8. Oktober 2025

Die Sicherheitsvorkehrungen im Justizpalast von Málaga wurden heute Morgen verstärkt, da vor dem Provinzgericht ein Prozess wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Clans aus Benahavís angesetzt war. Da die Möglichkeit bestand, dass sich der Konflikt auf das Gerichtsgebäude übertragen würde, wurden rund zwanzig Zivilgardisten des Sondereinsatzkommandos USECIC zum Schutz des Gebäudes eingesetzt.

Die für zehn Uhr morgens angesetzte Verhandlung wurde schließlich wegen des Nichterscheinens des Angeklagten unterbrochen, wie SUR erfahren hat, woraufhin das Aufgebot der Guardia Civil zurückgezogen wurde.

Die Ereignisse, die an diesem Mittwoch vor der Neunten Kammer verhandelt werden sollten, ereigneten sich am 13. Juli in der Urbanisation Altos de la Alquería in Benahavís. Laut der Erklärung der Staatsanwaltschaft, die dieser Zeitung vorliegt, kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Clans, in dessen Verlauf ein Mann mehrere Schüsse auf einen Mann der anderen Gruppe abgab.

Eines der Projektile traf das Opfer in den Unterleib, so dass es in das Krankenhaus der Costa del Sol in Marbella eingeliefert werden musste. Der Mann wurde aufgrund der Verletzungen, die auch den Dünndarm betrafen und eine chirurgische Behandlung erforderten, in einem ernsten Zustand eingeliefert. Obwohl es den Ärzten schließlich gelang, sein Leben zu retten, leidet der Verletzte an den Folgen des Angriffs.

Die Staatsanwaltschaft fodert für den Angeklagten elfeinhalb Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes und illegalen Waffenbesitzes .

