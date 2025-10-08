Stadt Málaga lässt Lärm- und Schadstoffbelastung in der Nähe der Zementfabrik von La Araña messen

Chus Heredia Málaga Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

«Das Umweltamt von Málaga hält es für notwendig, sowohl die möglichen Schadstoffemissionen in der Luft als auch den Lärmpegel im Bereich der Urbanisation El Candado zu messen, der sich aus der Nähe der Zementfabrik von Málaga (die sich im benachbarten Stadtteil La Araña befindet) ergibt, sowie den von ihr ausgehenden Schallpegel». Dies ist der Wortlaut des Dossiers, das in diesem Sommer von der Stadtverwaltung von Málaga initiiert wurde und das in der Vergabe eines Auftrags im Wert von 17.740 Euro an das Unternehmen DTN Services and Systems mündete.

Außerdem gibt es ein Absichtsprotokoll, das vom Rathaus und der Nachbarschaftsvereinigung El Candado unterzeichnet wurde. Darin wird vereinbart, ein zugelassenes Luftqualitätsmessgerät zu installieren, das die Kontrolle der gesetzlichen Emissionsparameter ermöglicht und Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO2), Ozon (O3), Schwebstoffe (PM1, PM2,5 und PM10), klimatologische Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie einen Schallpegelmesser zur Erfassung des Lärmpegels messen kann.

Gesetzgebung

Ziel des Vertrages ist es, die Einhaltung der in diesem Gebiet geltenden Rechtsvorschriften zu gewährleisten: «Diese Überwachung wird es ermöglichen, die verschiedenen Ursprünge und Größenordnungen von Umweltschadstoffquellen zu ermitteln, um Vorschläge zu prüfen, die zur Verbesserung der Lebensqualität der in der Nähe des Gebietes lebenden Bürger beitragen».

Die Geräte zur Bewertung der Luftqualität, des Lärms und der meteorologischen Bedingungen werden in der Calle Escucha oder der Calle Seis in der Wohnsiedlung El Candado aufgestellt. Der Standort kann aufgrund technischer Erfordernisse geändert werden, immer in Absprache mit den Nachbarn.

Der Auftragnehmer muss einen monatlichen Bericht erstellen und den Bewohnern dieses Viertels im Osten von Málaga Zugang zu den Daten zur Verfügung stellen.