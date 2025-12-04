Málaga will neues Auditorium im Hafen selbst finanzieren und 2026 ausschreiben

Jesús Hinojosa Málaga Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Nach jahrelangen Studien und Debatten über die Möglichkeiten, ein Bauvorhaben von mehr als 200 Millionen Euro durchzuführen, kündigte der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, am Mittwoch an, dass die Arbeiten für das neue Auditorium auf der Hafenplattform von San Andrés im Jahr 2026 ausgeschrieben werden sollen. Um das Projekt umzusetzen, wird die Stadt auf Bankkredite zurückgreifen müssen, da es keine finanzielle Unterstützung vonseiten der Zentralregierung geben wird. Diese hatte eine Beteiligung an dem Projekt abgelehnt, für das die Stadtverwaltung eine staatlliche Unterstützung von 45 Millionen Euro beantragt hatte.

Zur Deckung der Kosten in Höhe von 209 Millionen Euro, auf die das Auditorium geschätzt wird, rechnet De la Torre mit einem städtischen Beitrag von knapp 20 Millionen Euro: fünf aus dem Haushalt der Stadtverwaltung für das kommende Jahr, vier aus dem Haushalt des vergangenen Jahres und neun Millionen, die der Hafen im Tausch gegen ein Logistikgrundstück in El Tarajal beisteuern wird. Von der Junta erwartet man eine Finanzspritze in Höhe von 25 Millionen Euro, von der Provinzverwaltung zehn Millionen. Die restlichen rund 155 Millionen Euro sollen durch Kredite finanziert werden, die von der Stadtverwaltung beantragt werden.

«Wir werden die Arbeiten ausschreiben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Problem in den Griff bekommen werden», sagte De la Torre. Dabei hofft er auch auf 110 Millionen Euro aus Unternehmen, die in den kommenden fünf Jahren als Mäzene dieses großen Kulturprojekts gewonnen werden sollen.

Baubeginn vermutlich 2026

Der Baubeginn ist laut De la Torre für 2026 angestrebt, obwohl der Bürgermeister einräumte, der Prozess der Auftragsvergabe für ein Projekt dieses Umfangs werde mehrere Monate dauern.

In Bezug auf die Bankkredite für die Durchführung der Arbeiten am Auditorium erklärte De la Torre, die konsolidierte Verschuldung des Rathauses werde 2026 von 150 Millionen auf 89 Millionen Euro sinken, um einen ähnlichen Haushalt wie im Jahr 2025 zu erhalten. Sein Regierungsteam sehe einen Rückgang der Schuldenquote von 48 auf 35 Prozent vor, einschließlich der Darlehen zur Finanzierung des Baus von Sozialwohnungen. Nicht enthalten sind darin jedoch die 155 Millionen Euro an Darlehen, die das Konsistorium aufnehmen werden muss, um mit dem Bau des Auditoriums beginnen zu können.