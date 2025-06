Überraschung in Málaga: Zwei Bergziegen spazieren am Strand von San Andrés entlang

Rossel Aparicio Málaga Mittwoch, 4. Juni 2025 Compartir

Am Morgen des heutigen Mittwochs haben Anwohner und Touristen in Málagas Stadtteil Huelin eine große Überraschung erlebt. Kurz nach 9 Uhr streiften zwei Bergziegen am Strand von San Andrés in der Nähe der Strandbar Rocamar umher. Es handelt sich um zwei etwa drei Jahre alte Männchen. Kurz darauf spazierten sie gegenüber dem Parque Huelin in den Hafen hinein.

Die Ortsolizei und Mitarbeiter des städtischen Umweltamts wurden zum Ort des Geschehens geschickt, um die Ziegen einzufangen. «Man hat uns gesagt, dass sie, wenn sie Angst bekommen oder sich in die Enge getrieben fühlen, gefährlich werden und angreifen können, um sich zu verteidigen», erklärte Migue Rodríguez, einer der Anwohner, die den ungewöhnlichen Anblick erlebten. Viele der Anwesenden nutzten die Gelegenheit, um Fotos und Videos von diesen unerwarteten Besuchern zu machen.

«Ich ging zum Laufen, um Sport zu treiben, und stieß auf die Ziegen. Die Leute hier waren sehr überrascht», sagte Rodríguez.

Bereits am vergangenen Wochenende war ein Bergziege durch den Stadtteil El Limonar spaziert. In diesem Fall war das Tier desorientiert und lief schließlich in Richtung eines nahe gelegenen Flussbetts davon.