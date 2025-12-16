Sechsjährige aus Málaga hat einen Spener für Knochenmarktransplantation gefunden

José Antonio Sau Málaga Dienstag, 16. Dezember 2025 Teilen

Victoria Esperanza, ein knapp sechsjähriges Mädchen aus Málaga, das seit September auf eine Knochenmarktransplantation wartete, erfuhr Mitte November, dass bereits ein Spender für sie gefunden worden war. In dieser Woche gab die Familie bekannt, dass die Operation am 18. Dezember stattfinden wird, an dem in Málaga die Virgen de la Esperanza mit einer Prozession geehrt wird.

Tatsächlich hat die Mutter des kleinen Mädchens, María del Mar Fernández, sich in einer Nachricht an ihre Angehörigen für die frohe Botschaft bedankt: „Das Jahr hat 365 Tage, davon hat der Dezember 31. Ich habe euch um ein Zeichen gebeten, dass ihr bei uns seid, und wieder einmal haben wir es erhalten, denn in meinem Haus bittet man die Jungfrau nicht um etwas, sondern dankt ihr einfach, denn dies ist ein sehr wichtiger Tag für uns. Danke, Virgen de la Esperanza, dass du den 18. zum Tag der Transplantation gewählt hast«, schrieb sie.

«Es gibt keinen besseren Tag»

«Danke, denn wir könnten keinen besseren Tag haben, den Tag der Hoffnung, und in SIE haben wir all unseren Glauben und unsere Gebete gelegt, denn mit ihr ist nichts Zufall. Jetzt, am 18. Dezember, werden wir Victorias CUMPE VIDA feiern«, schreibt die Mutter in ihrer Nachricht.

María del Mar Fernández hat darauf hingewiesen, dass sie und ihre Tochter seit dem 10. Dezember isoliert sind und eine Vorbehandlung mit Chemotherapie erhalten, wobei alles „sehr gut« verläuft. „Sie singt jeden Tag Weihnachtslieder von Niña Pastori. Es ist schwierig, ein sechsjähriges Mädchen mit ihrer ganzen Lebensfreude in einem Zimmer eingesperrt zu halten, aber sie kommt sehr gut damit zurecht«, erklärt sie und fügt hinzu, dass die kleine Patientin im Rahmen des Eingriffs eine Tasche mit hämatopoetischen Stammzellen erhalten wird, die dem Spender entnommen wurden. „Es geht ihr gut, sie ist sehr glücklich und stark, aber wir dürfen nicht nachlässig werden«, berichtet sie.

Victorias Familie drückt ihre ewige Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens aus, das sie zu Weihnachten erhalten hat.

Darüber hinaus sagte die Mutter, dass sie jeden Tag «dem Spender und den Menschen danken, die wie er nicht nur Victoria, sondern auch zwei anderen Kindern mit ihr, Leo und Tatiana, die Möglichkeit gegeben haben, ihre Kindheit zu leben. Wir werden ein anderes Weihnachten erleben, und vor allem voller Leben».

Das Mädchen besiegte die Leukämie, erlitt jedoch im Juni 2025 einen Rückfall. Die Chemotherapie zeigte nicht die gewünschte Wirkung, weshalb die Familie im September eine Kampagne in den sozialen Netzwerken startete, um die Menschen für die Bedeutung der Knochenmarkspende zu sensibilisieren. Dank der einhelligen Unterstützung der Bruderschaften und Laienbruderschaften Málagas wurde diese Kampagne viral. Mitte November wurde bekannt, dass das Mädchen einen Knochenmarkspender gefunden hatte, wie die Ärzte der Abteilung für Onkohämatologie des Krankenhauses Virgen del Rocío in Sevilla, wo das Mädchen und seine Mutter leben, mitteilten.

Der Spender

Der Spender unterzog sich einem Verfahren namens Apherese, bei dem dem Spender Blut entnommen und durch eine Maschine geleitet wird, die die Stammzellen trennt und konserviert. Diese erhält das kleine Mädchen dann ähnlich wie bei einer Bluttransfusion, da beide kompatibel sind.

Victoria Esperanza erkrankte im Alter von drei Jahren an Leukämie und wurde zweieinhalb Jahre lang behandelt. Die Behandlung endete im Mai 2024, aber im Juni 2025 erlitt sie einen Rückfall. Sie begann eine Chemotherapie, aber alles war viel schwieriger. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Krebs aggressiver geworden ist, oder dass es nach allem, was sie durchgemacht hat, schlimmer ist, aber der Krankenhausaufenthalt, der anderthalb Monate dauerte, war schrecklich. Im September teilte man uns mit, dass die Chemotherapie nicht mehr so gut wirke wie zuvor, denn eigentlich soll der erste Chemotherapiezyklus das Knochenmark reinigen, aber das war jetzt nicht der Fall, und man teilte uns mit, dass eine Transplantation notwendig sei«, eine Situation, die angesichts der guten Nachrichten, die die Familie nun erhalten hat, offenbar überwunden ist.

Wenn alles gut geht, wird Victoria Esperanza am Donnerstag, dem Tag der Jungfrau, die ihren Namen trägt, die Transplantation erhalten.