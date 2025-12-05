An Weihnachten in Málaga verboten: Trinken auf der Straße, übermäßiger Lärm, Graffiti

Carmen Barainca Málaga Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Málaga hat die traditionelle Verordnung für Weihnachten und Silvester veröffentlicht, in der Bürgermeister Francisco de la Torre an die wichtigsten Regeln für die Wahrung des Zusammenlebens während der Feierlichkeiten erinnert. Vor allem in der von Menschenmassen überrollten Altstadt soll die Weihnachtszeit so friedlicher und sicherer verlaufen. In dem Dokument wird in erster Linie auf den Schutz des öffentlichen Raums und den verantwortungsvollen Einsatz von Pyrotechnik hingewiesen.

Die Festverordnung hat eine zentrale Botschaft: Málaga soll Weihnachten in Harmonie leben und Bürgermeister De la Torre fordert Respekt vor der Stadt ein. «Graffiti, Schmierereien und ähnliches auf öffentlichen Straßen sind verboten», erinnert er im ersten Punkt des Erlasses. Ausgenommen seien nur zuvor genehmigte künstlerische Aktionen.

Pyrotechnik unter Kontrolle

Pyrotechnik steht wieder einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Stadtverwaltung fordert die strikte Einhaltung des entsprechenden Königlichen Dekrets, das den Verkauf und die Verwendung von Pyrotechnik regelt und den Straßenverkauf verbietet. De la Torre appelliert ausdrücklich an die «Sensibilität gegenüber Personen, die an einer Hörüberempfindlichkeit oder Autismus-Spektrum-Störungen leiden, sowie gegenüber Haustieren, die besonders lärmempfindlich sind». Darüber hinaus ist das Mitführen von Fackeln oder die Verwendung von Tonmaterial auf öffentlichen Straßen verboten. Die Ausnahme sind nicht bewohnte Gebiete und Orte abseits von Gebäuden oder Baumbestand.

Die Verordnung unterstreicht auch die Bedeutung des Tierschutzes und ruft zu verantwortungsvollen Adoptionen auf, um das Aussetzen von Tieren nach der Weihnachtszeit zu vermeiden. Darüber hinaus wird das Verbot von lärmenden Aktivitäten - Gesang und Gegröle, Lautsprecher, Musik - auf öffentlichen Straßen betont. Bei Zuwiderhandlung werde die örtliche Polizei eingreifen.

Der Konsum von Alkohol auf der Straße ist ebenfalls verboten, außer auf zugelassenen Terrassen. Der Erlass erinnert daran, dass Minderjährige unter keinen Umständen alkoholische Getränke konsumieren dürfen. Großveranstaltungen müssen vorher genehmigt werden und der öffentliche Raum muss nach der Veranstaltung gereinigt werden.

Im Hinblick auf die Mobilität empfiehlt die Stadtverwaltung, vorrangig die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und das Be- und Entladen im Zentrum auf die Morgenstunden des 24. und 31. Dezember zu beschränken. Der Zivilschutz wird an den verkehrsreichsten Tagen auch mobile Defibrillatoren (AED) einsatzbereit haben. Zusätzlich gibt es die fest an verschiedenen Orten der Stadt installierten Defibrillatoren.

Der Bürgermeister schließt mit einem Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen und die Achtsamkeit vor Falschmeldungen ab: «Ich bitte die Öffentlichkeit, genaue Informationen weiterzugeben und stets offizielle Quellen zu nutzen». Sichere Feste, die von allen gefeiert werden wollen, seien auch eine gemeinsame Aufgabe, so De la Torre.