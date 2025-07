Málaga will Park-and-Ride-Parkplatz an der Grenze zu Rincón de la Victoria einrichten

Chus Heredia Málaga Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Die Stadt Málaga will am Flussbett des Arroyo Totalán an der Ortsgrenze zu Rincón de la Victorias Stadtteil La Cala del Moral einen großen Park-and-Ride-Parkplatz einrichten, von dem aus Pendler von auswärts auf die Stadtbusse von Málaga umsteigen können. Eine heutigen Dienstag hat die Stadt Málaga hierfür eine erste Bedarfsstudie zum Preis von 54.354,50 Euro ausgeschrieben.

Es wird sich um den zweiten Park-and-Ride-Parkplatz von Málaga handeln. Für den ersten, der neben dem Palacio de Deportes Martín Carpena entstehen soll, wird derzeit am Vorprojekt gearbeitet.

Auf der A-7 in Richtung Málaga kommt es fast jeden Morgen zu kilometerlangen Staus. Die Stadtregierung von Málaga fordert daher schon seit langem von der spanischen Zentralregierung den dreispurigen Ausbau der A-7 zwischen Rincón de la Victoria una Málaga.