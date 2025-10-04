84-jähriger Mann ersticht seine 83-jährige Frau in Marbella

María José Díaz Alcalá Marbella Samstag, 4. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat am gestrigen Freitag in Marbella einen 84-jährigen Mann verhaftet, der seine 83-jährige Frau erstochen hatte. Die Regierungsdelegation von Málaga hat mitgeteilt, dass die Einheit gegen geschlechtsspezifische Gewalt Informationen sammelt, um festzustellen, ob es sich um ein neues geschlechtsspezifisches Verbrechen handelt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Haus in der Straße Ciudad de los Periodistas, als ein Neffe des Paares die Sicherheitskräfte alarmierte. Die ebenfalls am Tatort eingetroffenen Sanitäter konnten das Leben des Opfers, das mehrere Stichwunden und andere Abwehrverletzungen aufwies, nicht mehr retten.

Die Nationalpolizei hat ihren Mann verhaftet, der den Quellen zufolge ein 20 Zentimeter langes Messer benutzt haben soll. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, um den Mord vollständig aufzuklären.