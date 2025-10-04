Sur Deutsche

Das Haus, in dem der Mord stattgefunden hat. SUR
84-jähriger Mann ersticht seine 83-jährige Frau in Marbella

Täter soll ein 20 Zentimeter langes Messer benutzt haben - noch nichts bekannt über die Hintergründe

María José Díaz Alcalá

Marbella

Samstag, 4. Oktober 2025

Die Nationalpolizei hat am gestrigen Freitag in Marbella einen 84-jährigen Mann verhaftet, der seine 83-jährige Frau erstochen hatte. Die Regierungsdelegation von Málaga hat mitgeteilt, dass die Einheit gegen geschlechtsspezifische Gewalt Informationen sammelt, um festzustellen, ob es sich um ein neues geschlechtsspezifisches Verbrechen handelt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Haus in der Straße Ciudad de los Periodistas, als ein Neffe des Paares die Sicherheitskräfte alarmierte. Die ebenfalls am Tatort eingetroffenen Sanitäter konnten das Leben des Opfers, das mehrere Stichwunden und andere Abwehrverletzungen aufwies, nicht mehr retten.

Die Nationalpolizei hat ihren Mann verhaftet, der den Quellen zufolge ein 20 Zentimeter langes Messer benutzt haben soll. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, um den Mord vollständig aufzuklären.

