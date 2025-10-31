Sur Deutsche

Protest der Angestellten gegen die geplante Massenentlassung. SUR
Streik

Personal des Senator Hotels in Marbella streikt für den Erhalt der Arbeitsplätze

Von der Schließung des Hotels sind 107 Arbeitnehmer betroffen, die am 8. Januar im Rahmen eines Entlassungsverfahrens entlassen werden

José Carlos García

Marbella

Freitag, 31. Oktober 2025

Die Beschäftigten des Hotels Senador Marbella werden sich ab Freitagnachmittag für unbestimmte Zeit im Hotel einschließen. Diese „drastische« Maßnahme wurde von den Mitarbeitern aufgrund der fehlenden Lösung hinsichtlich ihrer Arbeitsplatzsicherheit beschlossen. Ziel sei es, „alle Parteien zu Verhandlungen zu zwingen«, so David Casado, Vorsitzender des Betriebsrats.

Freitag ist der letzte Tag, an dem das Hotel geöffnet ist, da der Vertrag zwischen dem Eigentümer, Inmobiliaria Prico, und dem Betreiber, Grupo Hoteles Playa, ausläuft. Ab dem 8. November tritt die Massenentlassung der Mitarbeiter im Rahmen eines Personalabbauplans (ERE) in Kraft.

Wiedereröffnung im Jahr 2027

Das Problem ist, dass die Hotelkette Meliá, die den Betrieb des Hauses übernehmen wird, dies erst 2027 tun wird, da zuvor eine umfassende Renovierung durchgeführt wird. Die Beschäftigten würden verstehen, dass das Haus Verbesserungen benötigt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so Casado. Sie fordern jedoch stattdessen die Umsetzung eines Kurzarbeitsplans, der ihnen Arbeitsplatzsicherheit garantiert, bis die neue Betreibergesellschaft Meliá oder der Eigentümer des Hotels, Inmobiliaria Prico, die Leitung übernimmt. Sie halten den derzeitigen Kurzarbeitsplan für betrügerisch, da er gegen das Arbeitnehmerstatut, den Tarifvertrag für das Gastgewerbe in Málaga und die wiederholte Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs verstößt.

Die Schließung betrifft insgesamt 107 Beschäftigte, darunter Festangestellte, beurlaubte Mitarbeiter und Zeitarbeiter. „Wir wissen genau, welche Schritte wir unternehmen werden, sollte die aktuelle Situation anhalten. Wenn alle Beteiligten ihrer Verantwortung gerecht werden, können wir den Verlust von 107 Arbeitsplätzen verhindern«, erklärte Antonio Cabello, Generalsekretär der Gewerkschaft CCOO in Málaga.

Die Entscheidung zum Sitzstreik fiel, nachdem die vierte Sitzung der Konsultationsphase zur Massenentlassung ohne die Teilnahme von Prico und Meliá stattgefunden hatte.

