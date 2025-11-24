Das emblematische Marbell Center öffnet nach 30 Jahren wieder seine Türen

Einweihung der ersten Einrichtung, mit der das Einkaufszentrum wiedereröffnet wurde.

José Carlos García Marbella Montag, 24. November 2025 Teilen

Das emblematische Marbell Center, eines der bekanntesten Geschäftsgebäude Marbellas in den 80er Jahren, hat am Samstag nach mehr als 30 Jahren Schließung teilweise wieder seine Türen geöffnet. Dies ist ein Meilenstein für die Stadt und der Beginn einer neuen Ära für diesen strategisch günstig gelegenen Ort zwischen der Avenida Ricardo Soriano, der Strandpromenade und der Plaza Ramón y Cajal.

Mit der Einweihung von Venus Homes, dem ersten Geschäft des von dem Unternehmer José Luis López, genannt «El Turronero», geförderten Revitalisierungsprojekts, wurde das Einkaufszentrum wiedereröffnet. Damit wurden bereits 14 Arbeitsplätze geschaffen und eine Million Euro investiert. Vorgesehen ist, dass das Einkaufszentrum Anfang 2026 vollständig betriebsbereit sein wird, und die Präsenz von Unternehmen wie McDonald's und Aldi ist bereits bestätigt.

Die Wiedereröffnung folgt einem ehrgeizigen Renovierungsplan, der das alte Gebäude vollständig in ein modernes, barrierefreies und an die heutigen Bedürfnisse angepasstes Einkaufszentrum verwandeln wird.

Die Wiedereröffnung wird durch einen ehrgeizigen Umbau ermöglicht, der das alte Gebäude vollständig in ein modernes, barrierefreies Einkaufszentrum verwandelt, das den Bedürfnissen der heutigen Einwohner und Besucher entspricht.

Die 20.000 Quadratmeter des Marbell Centers, die sich auf vier Etagen verteilen, werden mit neuen Zugängen, renovierten Fassaden, Freiflächen, renommierten Geschäften, Logistik-, Freizeit- und Gastronomiebereichen sowie lokalen Dienstleistungen umgestaltet.

«Es ist ein historischer Tag, an dem eine neue Ära in diesem Gebäude beginnt, das eine ganze Epoche geprägt hat. Damit wird ein strategischer Standort wiederbelebt, der die Fähigkeit Marbellas unter Beweis stellt, Investitionen anzuziehen.»

Die Wiedereröffnung wurde am Samstag im Rahmen einer Einweihungsfeier in Anwesenheit der Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, gefeiert. »Es ist ein wahrhaft historischer Tag, der den Beginn einer neuen Etappe voller Möglichkeiten in diesem Gebäude markiert, das eine Ära geprägt hat«, freute sich Muñoz.

Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass das Einkaufszentrum „viele Jahre lang eine kommerzielle Referenz im Herzen der Stadt war«, weshalb seine Wiederbelebung „seit langem ein gemeinsames Ziel« war. Diese Maßnahme bedeute die „Reaktivierung einer strategischen Enklave« und sei ein „Beweis für die Fähigkeit der Gemeinde, weiterhin Investitionen anzuziehen«, betonte sie.