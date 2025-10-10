Sur Deutsche

Arbeiten im Park Tres Jardines in San Pedro Alcántara. SUR
Sanierung

Stadt Marbella führt Verbesserungsmaßnahmen im Park Los Tres Jardines in San Pedro durch

Die Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Plans zur Modernisierung der Infrastruktur, zur Verbesserung der Sicherheit und zum Erhalt des Naturerbes

José Carlos García

San Pedro Alcántara

Freitag, 10. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Marbella setzt die Entwicklung eines umfassenden Plans zur Verbesserung des Parks Tres Jardines de San Pedro Alcántara fort, in dem bereits fünfzehn Maßnahmen zur Modernisierung der Infrastrukturen, zur Verbesserung der Sicherheit und zur Erhaltung des Naturerbes durchgeführt wurden. Zu den herausragendsten Maßnahmen gehört die Modernisierung des Bewässerungssystems mit dem Austausch der veralteten Pumpen und der Installation eines automatischen Systems mit Fernsteuerung. Diese Initiative ermöglicht es, die Bewässerung von jedem beliebigen Gerät mit Internetanschluss aus zu steuern, was einen wichtigen Fortschritt in Bezug auf Effizienz und Nachhaltigkeit darstellt.

Im Bereich der Sicherheit wurde ein Schutzzaun um den Wassertank errichtet, um den Zugang nur für befugtes Personal zu ermöglichen. Außerdem werden regelmäßige Inspektionen durchgeführt, und mehr als fünfzig Sprinkleranlagen wurden ersetzt. Im Bereich der Gartenpflege wurden mehr als 200 Bäume vollständig beschnitten und etwa 300 Sträucher zurückgeschnitten. Die anfallenden Pflanzenreste wurden mit einem Biohäcksler zu Mulch verarbeitet, um die Abfälle wiederzuverwenden und die Bodenstruktur zu verbessern.

Die Pflege der 37.000 Quadratmeter großen Rasenfläche wurde durch regelmäßiges Mähen und die Reaktivierung des Bewässerungssystems intensiviert. In den Bereichen der Kiefern wurden mehr als 13.000 Quadratmeter mithilfe von Robotern gerodet, was die Arbeitssicherheit erhöht und die Schadstoffemissionen reduziert. Was die Ausstattung betrifft, so wurden Grill- und Picknickplätze restauriert, 84 Bänke erneuert und die Buchstaben am Eingang durch neue Marmorsteine ersetzt, die widerstandsfähiger sind und eine höhere ästhetische Qualität aufweisen.

Der arabische Garten wurde gerodet, beschnitten und gesäubert, und der Zierbrunnen wurde vollständig restauriert, um ihn für seine zukünftige Nutzung vorzubereiten. In den nächsten Tagen werden auch die Arbeiten zur Erneuerung der Beschilderung des Parks beginnen. Die derzeitigen Strukturen, die sich in einem guten Allgemeinzustand befinden, werden abgeschliffen und mit einem Rostschutzanstrich versehen. Anschließend werden neue Schilder mit aktualisierten Inhalten und einem neuen Erscheinungsbild angebracht, welche der Identität des Parks entsprechen. Dieser Prozess, insbesondere die Erstellung der neuen Inhalte, wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

