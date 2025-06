Allianz zwischen Sierra Blanca Estates und Platinum Estates bringt das erste luxuriöse «Makroresort» nach Marbella

María Albarral Marbella Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Ein einzigartiges neues Projekt wird in Marbella an der Costa del Sol entstehen. Eine historische Allianz zwischen Sierra Blanca Estates und Platinum Estates zielt darauf ab, das erste luxuriöse «Makroresort» an der Costa del Sol zu fördern. Ein 'Joint Venture' oder eine strategische Vereinbarung zwischen Unternehmen für ein bestimmtes Geschäft, bei dem sie Risiken, Ressourcen und Vorteile teilen. So haben beide Unternehmen angekündigt, dass sie das erste gemischte Projekt (Wohnen und Hotel) an der Westküste entwickeln werden. Dieser Meilenstein markiert den Beginn einer neuen Etappe auf dem Luxusmarkt in Marbella.

Das Projekt befindet sich im Las Dunas Club Marbella und wird auf einer Fläche von 160.000 Quadratmetern direkt am Strand entstehen, wodurch es sich als das größte Strandresort an der Costa del Sol etablieren wird. In dieser exklusiven Umgebung werden 180 Markenresidenzen und 150 Hotelzimmer in einen Komplex integriert, der auch anspruchsvolle Gastronomie-, Wellness- und Freizeitangebote beherbergt, um ein ganzheitliches Luxuserlebnis zu bieten. Alle Residenzen werden über einen direkten Meerblick, großzügige Terrassen sowie Gemeinschaftsbereiche wie einen Beach Club, ein Sportzentrum, ein Kino, einen Restaurantbereich, ein SPA und viele andere Bereiche verfügen, die einen exklusiven Lebensstil ermöglichen. Die Privatresidenzen werden vom Hotel betrieben, und die Eigentümer erhalten einen Fünf-Sterne-Service, als ob sie Gäste wären.

Diese gemeinsame Vision beider Unternehmen zielt darauf ab, das Luxuskonzept mit als erstes gemischtes Wohn- und Hotelprojekt in Südspanien an der Strandpromenade aufzuwerten und Marbella ein neues internationales Symbol zu geben.

Strategische Allianz

«Wir freuen uns sehr über diese strategische Allianz mit Sierra Blanca Estates. Sierra Blanca Estates ist der beste Partner, der auf dem nationalen Markt für Luxuswohnungen spezialisiert ist und Marken wie Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld und Fendi Casa in seinem Portfolio hat. Auch die Marke, mit der wir in diesem exklusiven Resort zusammenarbeiten, das in Kürze vorgestellt wird, ist auf den nationalen und internationalen Luxusmarkt ausgerichtet und entspricht den Dienstleistungen und Werten unserer Unternehmen», sagt Harry Mohinani, CEO von Platinum.

Carlos Rodríguez, CEO von Sierra Blanca Estates, sagte: «Es ist ein Projekt, das zur Umgestaltung der Stadt beitragen und das Image von Marbella als bestes Reise- und Wohnziel in Europa hervorheben wird. »Es ist das erste Marken-Wohnhotel an der Promenade des besten Strandes von Marbella. Ein Projekt, das nicht nur an der Costa del Sol, sondern im gesamten Mittelmeerraum herausragend ist«, fügt Rodríguez hinzu und betont, dass »unsere Allianz mit Platinum Estates uns die Möglichkeit gibt, Marbella ein Projekt zu liefern, das ein Vorher und Nachher in der Geschichte der Stadt darstellt. Mit dieser neuen Partnerschaft sehen wir, dass die führenden internationalen Hotelmarken mehr denn je an einer Ansiedlung in Marbella interessiert sind.