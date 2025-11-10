Die Bauarbeiten für das Gesundheitszentrum in Nueva Andalucía in Marbella stehen kurz vor dem Abschluss

José Carlos García Marbella Montag, 10. November 2025 Teilen

Im Juli öffnete das Gesundheitszentrum in Las Chapas seine Türen, am vergangenen Montag wurde das neue Gesundheitszentrum im Zentrum von Marbella eröffnet und die Erweiterungsarbeiten der Einrichtungen für die medizinische Grundversorgung in Nueva Andalucía stehen kurz vor dem Abschluss. Dies ist die Bilanz der Maßnahmen, die die Stadtverwaltung von Marbella zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Stadt durchgeführt hat. Derzeit wird auf die Inbetriebnahme der vierten Maßnahme der Stadtverwaltung gewartet: die Erweiterung des Gesundheitszentrums in Las Albarizas.

Der Ausbau der Ambulanz in Nueva Andalucía, der mit dem Bau eines neuen Gebäudes einhergeht, ist laut Angaben der Stadtverwaltung bereits zu 99 Prozent abgeschlossen, und die Stadtverwaltung hat mit der Erschließung des Gebiets und dem Bau eines 1.740 Quadratmeter großen Parkplatzes begonnen, der Platz für 70 Fahrzeuge bieten wird, darunter auch neun Stellplätze für Motorräder und zwei Stellplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Das Projekt umfasst eine Verbindungsstraße zwischen der alten Ambulanz und dem neuen Gebäude sowie den Bau eines Parkplatzes mit 70 Stellplätzen.

Die Erschließungsarbeiten dienen dazu, die alte Ambulanz mit dem neuen Gebäude durch eine Straße zu verbinden. Die Maßnahme umfasst auch die Erneuerung des Bürgersteigs, die Installation der Straßenbeleuchtung und die Pflanzung von elf Bäumen, drei Olivenbäumen und Sträuchern, wie aus kommunalen Quellen verlautet. „Wir werden die Erreichbarkeit des Gesundheitszentrums verbessern, die Parkkapazitäten in Nueva Andalucía erweitern und Grünflächen schaffen, um die Luftqualität zu verbessern und die Umgebung zu verschönern«, heißt es aus dem Rathaus von Marbella.

Zehn neue Konsultationen

Die neue Infrastruktur wird aus dem neuen Gebäude mit einer Fläche von rund 400 Quadratmetern und der bestehenden Klinik mit 300 Quadratmetern bestehen. Das neue Gebäude beherbergt unter anderem zehn Sprechzimmer, davon sechs für Allgemeinmedizin und zwei für Pädiatrie, die alle größer als 16 Quadratmeter sind, sowie zwei Pflegezimmer mit mehr als 17 Quadratmetern, zwei Warteräume mit 33 Quadratmetern, einen Raum für Familienplanung, Toiletten und Kindertoiletten sowie einen Empfangsbereich.

Die Einrichtungen werden auf einer einzigen Etage gebaut, wobei die Struktur so ausgelegt ist, dass sie bei Bedarf in der Höhe erweitert werden kann. Darüber hinaus wird ein spezieller Bereich für die Ein- und Ausfahrt von Krankenwagen eingerichtet.