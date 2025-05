Ein Riesenhai wird vor der Küste von Marbella gesichtet und die Bilder gehen viral

Sur Marbella Montag, 19. Mai 2025 | Actualizado 17:07h. Compartir

Ein Riesenhai wurde in den letzten Tagen vor der Küste von Marbella gesichtet. Die Bilder wurden von Aquatime, einem Unternehmen der Nautikbranche, aufgenommen und zeigen das mehrere Meter lange Tier, das sehr nahe am Boot schwimmt und seine auffällige und auch gefürchtete Rückenflosse zeigt.

Die Bilder haben wegen der Größe des Riesenhais im Internet schnell die Runde gemacht, aber Experten erinnern daran, dass es sich nicht um ein gefährliches Tier handelt, da es sich nur von Plankton ernährt. Meeresbiologen der Fundación Aula del Mar Mediterráneo (Meeresaula) haben anhand der Bilder bestätigt, dass es sich um einen Riesenhai handelt, und diese Art von Sichtung ist an der Costa del Sol gar nicht so ungewöhnlich. Im Jahr 2023 wurde ein ähnlich großer Riesenhai im Hafen von Málaga gesichtet, und im Jahr 2020 gab es eine weitere Sichtung in der Gegend um Sacaba (Málaga).

Riesenhaie können bis zu 10 Meter lang und bis zu vier Tonnen schwer werden. Sie schwimmen die meiste Zeit mit offenem Maul, während sie das Wasser filtern, um sich von Plankton zu ernähren. Er gehört zu den vom Aussterben bedrohten Haiarten, so dass seine Sichtung an der Küste von Málaga eine positive Nachricht ist.