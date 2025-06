Frau in Marbella zwei Tage lang eingesperrt und mehrfach vergewaltigt

Irene Quirante Marbella Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Die Ortspolizei von Marbella hat eine Frau befreit, die zwei Tage lang von einem Mann gegen ihren Willen in einem Haus festgehalten worden war, wo dieser sie mehrfach vergewaltigt hatte. Gegen 16.30 am Dienstag gelang es der Frau, den Notruf zu tätigen, woraufhin sofort eine Polizeistreife zu der angegebenen Adresse geschickt wurde.

Von draußen konnten die Beamten mit dem Opfer sprechen, das sehr nervös war und erkärte, dass sie das Gebäude nicht verlassen konnte, weil ein unter dem Einfluss von Rauschmitteln und alkoholischen Getränken stehender Mann sie daran hinderte. Daraufhin forderten die Beamten von draußen dazu auf, die Tür zu öffnen, doch dieser behauptete, er können den Schlüssel nicht finden.

Da die Beamten um die körperliche Unversehrtheit der Frau fürchteten, alarmierten sie die Feuerwehr, die daraufhin einen der Eingänge des Hauses öffnete. Die Ortspolizei nahm den Mann fest, obwohl er sich heftig wehrte. Das Opfer erzählte, dass sie eine wahre Tortur durchgemacht hatte. Nach ihren Angaben wurde sie zwei Tage lang in dem Haus festgehalten und von dem Mann sexuell missbraucht. Außerdem soll der Mann sie am Hals festgehalten und gewürgt haben, um sie davon abzuhalten, die Polizei zu rufen.

Außerdem gab sie an, dass der Mann versucht habe, sie mit einem Messer zu verletzen, woraufhin sie sich in die Hand geschnitten habe, als den Angriff abwehrte. Zusätzlich zu dieser Verletzung hatte die Frau mehrere Prellungen am Hals und an beiden Beinen sowie Verletzungen im Gesicht.

Dem Mann Aufgrund werden folgende Delikte zur Last gelegt: illegale Festnahme, Einbruch, sexuelle Nötigung und Drohungen.