Frau und ihr Baby bei Unfall in Marbella verletzt: Autokamera hat alles gefilmt

Juan Cano Marbella Montag, 23. Juni 2025

Spektakuläre Szenen wie im Kino: Eine 41-jährige Frau aus der Tschechischen Republik und ihr zweieinhalb Jahre altes Baby sind am Freitag in Marbella beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren worden - und alles ist von einer in dem Auto eingebauten Kamera gefilmt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf dem Boulevard Alfonso de Hohenlohe in Marbella. Die Frau überquerte mit ihrem Kinderwagen einen Zebrastreifen und wurde dabei von einem Taxi angefahren, das über eine eingebaut Kamera verfüfte. Anschließend wurde der Kinderwagen von einem zweiten Auto gerammt und dabei mehrere Meter weggeschleudert. Beide Opfer erlitten wie durch ein Wunder keine schweren Verletzungen, die Frau wurde an der Schulter verletzt und das Baby erlitt Schürfwunden und eine durch den Gurt des Kinderwagens verursachte Schnittwunde an einem Bein.

Zeugen gaben an, dass die Frau die Straße bei roter Fußgängerampel betrat, was durch das von dem aus dem Auto aufgenommenen Video bestätigt wurde, auf dem zu sehen ist, dass das Auto Grün hatte, als es auf die Frau zufuhr. Allerdings ist auf dem Video auch zu sehen, dass sich der Unfall auf einem Zebrastreifen ereignete.